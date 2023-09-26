 

Илона Маска обвинили в живодерстве

26.09.2023, 8:55, Разное
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Американское издание Wired обвинило Илона Маска, основателя компании Neuralink, в обмане и потребовало проведение расследования обстоятельств гибели обезьян, которым были вживлены импланты для прямой связи с компьютером.

Ранее в сентябре Илон Маск заявил в своей соцсети X, что ни одна из обезьян не погибла в результате вживления имплантов. По его словам, для опытов были выбраны животные, находившиеся в терминальной стадии, и их смерть никак не связана с исследованиями.

Однако, согласно информации от Wired, ветеринарные записи Калифорнийского университета свидетельствуют, что как минимум несколько животных умерли мучительной смертью из-за проблем, возникших в результате операций. Эту информацию подтвердил бывший сотрудник Neuralink, утверждая, что животные, отобранные для опытов, не были ни больными, ни старыми.

Позже руководство компании объявило, что уже получило необходимые разрешения на проведение исследований на людях и в настоящее время проводит подбор добровольцев.


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