 

Цена на новые iPhone 15 в России упала всего через несколько дней после начала продаж

26.09.2023, 8:55, Разное
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Крупные российские ретейлеры предлагают приобрести iPhone 15 от 124 тысяч рублей. При этом доставка устройств начнется с 10 октября и может занять до 120 дней с момента оплаты.

Самые низкие цены на новинки в РФ можно найти на “Яндекс Маркете”. Сервис предлагает iPhone 15 с 128 ГБ памяти за 97 тысяч рублей и версию с 256 ГБ за 102 тысячи рублей. Доставка гаджетов обещана на 3 октября.

Линейка смартфонов iPhone 15 была представлена 12 сентября, а уже 22 сентября гаджеты поступили в продажу во всем мире. Apple прекратила поставки своей продукции в Россию с марта 2022 года, поэтому новинки реализуются в РФ по программе параллельного импорта. Некоторые отечественные ретейлеры начали продавать iPhone 15 практически одновременно с мировым релизом – 22 и 23 сентября. Однако даты доставки сместились, и теперь новый iPhone можно получить в течение от двух недель до четырех месяцев.


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