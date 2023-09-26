“Есть второй ты” – Константин Крюков откровенно об отношениях с дочерью

По его словам, как только Юлия родилась, он еще был слишком

молод, чтобы в полной мере осознавать, что случилось. Артист утверждает, что

далеко не всегда возможно увидеть, следует ли вообще какая-то реакция со

стороны ребенка на твои действия.

“Она вообще поняла или не поняла?

А сейчас у меня взрослая дочь, мы очень много с ней общаемся […].Это жутко

интересно”, — объясняет Константин Крюков.

Актеру очень нравится проводить

время с дочерью, и он очень благодарен ей за всю, что она ему дает как отцу. В

частности, Юлия не дает ему морально состариться, держит его в курсе всех

новинок, прежде всего музыкальных. Кроме того, отец и дочь очень много общаются

на тему кинематографа, и ребенок далеко не всегда согласен с родителем — но при

этом для Крюкова всегда очевидно, что это именно его дитя.

“Это как будто есть второй “ты” с

новой точкой зрения”, и этот второй “ты” по-другому смотрит на мир, заново его

проживает”, — пояснил актер.

Благодаря такому обмену мнениями

отец получает возможность заново прожить ту или иную ситуацию, но уже с другим

взглядом на нее — и ему это очень нравится.

Отдельно Константин Крюков отмечает

высокую самодисциплинированность и самостоятельность своей дочки — иной раз ему

от этого даже не по себе, так как он сравнивает ребенка с самим собой в детстве

и вспоминает, что условные оценки он получал чисто для родителей, а Юлия их

получает именно для себя.