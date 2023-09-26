 

“Есть второй ты” – Константин Крюков откровенно об отношениях с дочерью

26.09.2023, 7:15, Разное
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По его словам, как только Юлия родилась, он еще был слишком
молод, чтобы в полной мере осознавать, что случилось. Артист утверждает, что
далеко не всегда возможно увидеть, следует ли вообще какая-то реакция со
стороны ребенка на твои действия.

“Она вообще поняла или не поняла?
А сейчас у меня взрослая дочь, мы очень много с ней общаемся […].Это жутко
интересно”, — объясняет Константин Крюков.

Актеру очень нравится проводить
время с дочерью, и он очень благодарен ей за всю, что она ему дает как отцу. В
частности, Юлия не дает ему морально состариться, держит его в курсе всех
новинок, прежде всего музыкальных. Кроме того, отец и дочь очень много общаются
на тему кинематографа, и ребенок далеко не всегда согласен с родителем — но при
этом для Крюкова всегда очевидно, что это именно его дитя.

“Это как будто есть второй “ты” с
новой точкой зрения”, и этот второй “ты” по-другому смотрит на мир, заново его
проживает”, — пояснил актер.

Благодаря такому обмену мнениями
отец получает возможность заново прожить ту или иную ситуацию, но уже с другим
взглядом на нее — и ему это очень нравится.

Отдельно Константин Крюков отмечает
высокую самодисциплинированность и самостоятельность своей дочки — иной раз ему
от этого даже не по себе, так как он сравнивает ребенка с самим собой в детстве
и вспоминает, что условные оценки он получал чисто для родителей, а Юлия их
получает именно для себя.


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