Бить можно, писать нельзя. Россия «в законе»

Глава Чечни Рамзан Кадыров позвонил журналистке Ксении Собчак, которая требует привлечь к ответственности его сына, избившего в СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля, и «предупредил» ее, что про семью Кадырова «писать нельзя».

Собчак рассказала, что 40 минут по видеосвязи разговаривала с Кадыровым, который ещё раз подчеркнул, что гордится сыном.

– Мы пришли в СИЗО, Журавель сказал что хочет поговорить со мной лично. Сказал, что хочет принять ислам, я сказал ему, что он шайтан и просто хочет спасти свою шкуру. И что такие мусульмане нам не нужны. Я ему ничего не делал, я законопослушный гражданин. Но потом я ушел из кабинета, а Адам там остался, я этого не заметил. Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал охранника своего разнимать их. Адам самостоятельный, темпераментный. Если суд решит, что Адам виновен, значит он понесет наказание по всей строгости закона, — пересказывает слова Кадырова Собчак.

– Интервью он мне не даст, потому что считает, что я не журналист, а блогер (и как блогер блогеру тоже не даст). Как гость могу в любой момент могу приехать в Чечню, все там со мной будет нормально. Про него можно писать, что угодно, но про семью нельзя, это предупреждение. Почему я постоянно пишу про него, впрочем, непонятно, когда есть столько других глав регионов. Заявление, по ходу, придется писать. Скрестила пальцы, чтобы проверку начали по сообщениям в СМИ, иначе пойду сама, — написала журналистка.

Напомним, вчера Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам Кадыров избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля.

– В сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Было ли это или не было? Побил и правильно сделал, — говорится в посте, сопровождающемся 6-секундным видео.

Кадыров подчеркивает, что гордится поступком сына.

– Эти мрази не понимают языка убеждения, не хотят строить государство, развивать его […] Подобные провокаторы и предатели — больная опухоль на теле, которую нужно прижигать, — написал руководитель российского региона.

После этого депутат Госдумы Адам Делимханов в своем телеграм-канале написал, что сын Кадырова «поступил очень даже гуманно, оставив его в живых», если учитывать то, в каком «гнусном преступлении» обвиняют Журавеля.

Жестокое и унижающее человеческое достоинство обращение с заключенным прямо нарушает Конституцию России и действующие в России нормы Международного пакта о гражданских и политических правах, а также Конвенции против пыток, считают независимые юристы:

Человек, которого избивают, по-видимому, находится вне СИЗО. Поэтому возникает вопрос, как он там оказался. Если он находится в не предусмотренном законом месте, и тем более подвергается не предусмотренному законом насилию и со стороны лица, не уполномоченного на предусмотренное законом применение насилия, сотрудник ФСИН, допустивший избиение как минимум должен быть привлечен к уголовной ответственности за халатность (ст. 293 УК).

Кроме того, нарушаются еще как минимум восемь статей российских законов, по которым можно привлечь к ответственности людей, причастных к изображенному на видео избиению заключенного, а также распространившего это видео с комментарием к нему в своем телеграм-канале Рамзана Кадырова.

Если при избиении не было причинено даже легкого вреда здоровью, того, кто применял насилие, можно как минимум, привлечь к административной ответственности за побои по ст. 6.1.1 КоАП РФ. Возможно, и уголовное преследование по ст. 116 УК РФ — «побои либо насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие причинения хотя бы легкого вреда здоровью, если они совершены «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».

Если есть хотя бы легкий вред здоровью, тогда возможно применение соответствующей ст. 115 УК РФ. За причинение вреда средней тяжести предусмотрена ст. 112 УК РФ. Если же был причинен тяжкий вред — ст. 111 УК РФ (на видео причинения тяжкого вреда не заметно, но это не означает, что он не был причинен за кадром).

Также теоретически возможно привлечение к ответственности виновных, допустивших к заключенному избившего его человека, по ст. 20.17 КоАП — «нарушение пропускного режима охраняемого объекта».

Что касается распространения видео и комментария к нему в телеграм-канале Рамзана Кадырова, пост содержит высказывания, которые можно квалифицировать по статьям УК РФ о «призывах к осуществлению экстремистской деятельности» (ст. 280) и об экстремистских высказываниях, совершенных лицом с использованием служебного положения (ст. 282).

– По сути это вызов всей правовой системе России. В конкретном регионе показали, что они могут совершать преступления и им за это ничего не будет, — сказала член совета по правам человека Ева Меркачеву в комментарии телеграм-каналу Ксении Собчак.

Она сообщила, что готовит запрос о том, чтобы следствие приняло «соответствующие меры»:

– Сейчас у нас есть видеодоказательство преступления. Этот факт никем не оспаривается. Теперь есть уже видео, личность человека, который совершает преступление – очевидно». Еще один запрос она планирует написать для того, чтобы Журавеля вывезли «из учреждений ФСИН этого региона в другой субъект, где он будет в безопасном месте».

При этом, адвокат Никиты Журавеля Александр Серебренников заявил, что больше не защищает его. На вопрос о том, кто же теперь его адвокат, Серебреников предложил «обратиться в управление СК по Чеченской республике». Он также отказался подтвердить, что на видео, выложенном Кадыровым, Никита Журавель.

– Кадыров (или кто за него пишет) демонстрирует полное пренебрежение к законам, ему все дозволено, – сказал один из юристов. – Возможно Кадыров пытается таким образом поднять (сформировать) имидж сына или отвлечь внимание от вопросов о своем здоровье.