 

Мнение: О самом отрадном зрелище для «русского патриота»… Наконец-то дождались?

26.09.2023, 6:55, Разное
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Как говорят англичане, бесконечно долго можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как другие люди работают, пока ты отдыхаешь. Но русский патриот не таков! Он сам — человек-труженик. Поэтому более-менее готов смотреть бесконечно и на горящий огонь, и на текущую воду, но главное — на то…

…как растёт американский долг!

Тем более, в сравнении с американскими доходами.

Смотрим, впечатляемся.

Теперь вы видели всё. И долг Америки — тоже.

Да, картинка, бесспорно, красивая.

Но самый главный вопрос — а что толку?

Что такого страшного грозит Штатам, если более половины этого долга — просто внутренняя ребалансировка счетов, а остальную часть американских долговых обязательств с охотой выкупает почти весь мир, кроме отрезанной от глобального финансового рынка России, задёшево «спонсируя» крупнейшую в мире экономику?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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