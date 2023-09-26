Тайны первого города в истории человечества

Более 5000 лет назад, на юге современного Ирака, произошло то, что изменило ход истории человечества. Это место, известное как Урук, стало первым в истории городом, где процветало городское планирование, возводились храмы, дворцы, и родилась письменность.

Основание Урука

Согласно шумерским текстам, Урук был основан примерно в 4500 году до н.э. царем Энмеркаром. Однако, смешанные легенды и история образуют некоторые тайны вокруг этого события. С первых дней существования Урука, его обитатели стали свидетелями перехода от доисторических обществ к городским обществам. Этот переход был не только физическим, но и интеллектуальным, так как вместе с городскими структурами возникла необходимость в развитии письменности для контроля над сложной коммерческой системой.

Архитектурные достижения

Урук стал легендой не только благодаря своей роли в истории, но и своей архитектурной величины. Возведение Белого Храма, главной архитектурной структуры города, послужило прецедентом для будущих зиккуратов, храмов в форме ступенчатой пирамиды, которые стали чертой Месопотамийской архитектуры.

Экономическое развитие

В Уруке развивалась торговля, которая основывалась на системе бартера и ценностях. Это привело к расширению экономики города и необходимости в системе записи счетов. Именно здесь были найдены некоторые из древнейших образцов письменности, которые впоследствии привели к развитию клинописи.

Стена и легенды

Следует отметить, что Урук также славится своей оборонительной стеной, которая, согласно легенде, была построена по приказу легендарного героя первого эпического повествования человечества Гильгамеша. Эта стена была символом могущества и обеспечивала безопасность жителям.

Окончание эпохи Урука

Несмотря на свой великий расцвет, Урук постепенно утратил свою популярность и население. Тем не менее, он оставался заселенным до III века нашей эры. Открытие этого удивительного места было сделано в середине XIX века Уильямом Кеннетом Лофтусом, но археологические исследования начались значительно позже, в XX веке, когда археологи начали отходить от охоты за сокровищами и сконцентрировались на изучении истории.