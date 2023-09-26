Путешествие в загробный мир: мужчина рассказал о своем околосмертном опыте

Что, если бы существовал способ получить хотя бы мимолетное представление о том, что нас ожидает после этой жизни? История Джона Дэвиса может дать ответы на некоторые из этих вопросов.

Джон Дэвис стал известным благодаря своим необычным околосмертным опытом. После того, как он пережил клиническую смерть в течение семи минут после аварии на своем скутере, его жизнь превратилась в настоящее приключение, о котором он поделился с миром через YouTube-канал The Other Side.

Судьбоносное происшествие произошло в 1987 году, но воспоминания Джона о его околосмертном опыте накрепко закрепились в памяти.

Как только Джон оказался на пороге загробного мира, его встретил духовный наставник по имени Алан. Оказавшись в удивительном красивом здании, Джон получил возможность просмотреть обзор своей текущей жизни. Экраны кинотеатров пролистывали разные моменты его жизни, начиная с детства и заканчивая моментом смерти. Этот опыт придал Джону понимание того, что у каждого из нас есть духовные наставники, которые помогают нам планировать нашу жизнь.

Затем Джону были показаны образы его предыдущих жизней. Он видел себя как монаха, занимавшегося духовной практикой, как обувного торговца с переполненной тачкой обуви, и как рыбака, ловившего рыбу для деревни. Эти воспоминания о прошлых жизнях заставили Джона задуматься над тем, что может быть гораздо больше, чем просто одна жизнь.

Один из самых удивительных моментов его околосмертного опыта связан с посещением гигантской библиотеки. Там он встретил женщину с длинными иссиня-черными волосами, которая наблюдала за битвой между племенами коренных американцев и кавалерией США, произошедшей на Земле 200 лет назад. Этот момент заставил Джона задаться вопросами о том, как можно наблюдать за прошлыми событиями, и он пришел к выводу, что все, что существует, каким-то образом записывается в этой Божественной библиотеке.

Завершая свой рассказ о загробном мире, Джон упомянул встречу с еще одной женщиной, которая имела «волосы цвета клубники». Она подошла к нему с вопросом, готова ли она помочь ему в чем-то. На что Джон ответил отказом, и сейчас он жалеет, что упустил возможность узнать больше о загадочном мире загробной жизни.