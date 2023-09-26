Как «работать» в 16 компаниях одновременно, ничего не делая?

Китаянке под псевдонимом Гуань Юэ было предъявлено обвинение в масштабном мошенничестве, которое продолжалось по меньшей мере три года. Гуань Юэ обманывала более десятка работодателей, работая одновременно в 16 разных компаниях, но на самом деле ни разу не появляясь на рабочем месте.

Способ, которым Гуань Юэ добивалась этой изумительной параллельности в карьере, поражает своей хитростью. По данным китайских СМИ, она не просто занимала вакансии в разных компаниях, но и поддерживала детальный учет каждой из них, включая даты начала работы, свою роль в каждой организации и реквизиты банковских счетов для получения заработной платы.

Чтобы поддерживать иллюзию активной деятельности, Гуань Юэ регулярно проводила фиктивные собеседования и фотографировалась на них, предоставляя эти снимки своим текущим работодателям как доказательство того, что она встречалась с клиентами и совершала рабочие визиты. Подобное мошенничество продолжалось годами, и даже позволило ей купить дорогую квартиру в Шанхае.

Также стоит отметить, что Гуань Юэ была настолько занята поисками работы, что периодически передавала назначенные собеседования другим лицам в обмен на комиссионные. Однако большинство рабочих мест оставалось за ней, и она всегда находила новые места работы, чтобы заменить те, на которых она была уволена за неэффективность.

Схема мошенницы начала разваливаться в начале 2023 года, когда один из ее бывших работодателей обнаружил ее заявление об увольнении в онлайн-группе. Владелец технологической компании Лю Цзянь нанял Гуань Юэ и еще нескольких сотрудников, но уволил их после неэффективных трех месяцев. Позднее Цзянь случайно увидел заявление об увольнении Гуань Юэ в другой компании и начал расследование.

Действия Лю Цзянь привели к разоблачению огромного мошенничества, которое принесло мошеннице более 50 миллионов юаней. По иронии судьбы, Гуань Юэ была арестована прямо на собеседовании на новую работу. На момент ареста у нее было 16 мест работы, но ни на одном из них она фактически не работала. Тем не менее, она получала ежемесячную зарплату, а также комиссионные от коллег, которых она помогла нанять.

Гуань Юэ, ее муж и более 50 соучастников, участвовавших в этом мошенничестве, были арестованы. Этот случай является лишь одним из многих, указывающих на серьезную проблему с мошенничеством при трудоустройстве в Китае. Специализированные группы нанимаются на работу у нескольких работодателей, предоставляя фальшивые резюме и интервью, но на самом деле заинтересованные только в незаслуженной заработной плате.

Раскрытое мошенничество Гуань Юэ, вероятно, будет способствовать ужесточению мер по проверке кандидатов на рабочие вакансии.