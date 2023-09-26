 

Даву подозревают в отношениях с таинственной блондинкой

26.09.2023, 6:05, Разное
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Рэпер Дава после
расставания с Олей Бузовой постоянно подогревает слухи о своей личной жизни.
Так, например, в его блоге было замечено страстное фото с танцовщицей. Все было
подумали, что Давид снова влюбился, но нет. Оказалось, что снимок был призван
привлечь внимание к рэперу. В этом же стиле детективного экшна Манукян
продолжил подливать масла в огонь.

На днях блогер поделился фото “рука в руке” на спектакле
“Абсолютно другая нага”. После чего Даву подозревают в отношениях с
таинственной блондинкой.

Фанаты тут же приметили, что точно такие же ракурсы опубликованы
на страничке некой Яны. Девушка довольно ясно комментирует прошедший вечер как
“манкий” и “эротичный”. И тут же она рассуждает о том, что
ранее “утомительные” свидания для нее вдруг стали “притягательными”.
Предполагаемая спутница Давы решила, что лучшая стратегия в отношениях сейчас –
“ловить момент и просто наслаждаться общением”.

Дивид Манукян ранее чуть не женился на Ольге Бузовой.

“Чуть” произошло на Мальдивах в 2021 году. Регистрация
на тропических островах не имеет юридической силы в России, поэтому мужем и
женой по российскому законодательству они всё-таки не стали. Однако, некоторое
время спустя последовало громкое расставание. Пиар это был или испанские
страсти до сих остается неизвестным. Но сейчас Давид явно настроен на новые
отношения.


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