Даву подозревают в отношениях с таинственной блондинкой

Рэпер Дава после

расставания с Олей Бузовой постоянно подогревает слухи о своей личной жизни.

Так, например, в его блоге было замечено страстное фото с танцовщицей. Все было

подумали, что Давид снова влюбился, но нет. Оказалось, что снимок был призван

привлечь внимание к рэперу. В этом же стиле детективного экшна Манукян

продолжил подливать масла в огонь.

На днях блогер поделился фото “рука в руке” на спектакле

“Абсолютно другая нага”. После чего Даву подозревают в отношениях с

таинственной блондинкой.

Фанаты тут же приметили, что точно такие же ракурсы опубликованы

на страничке некой Яны. Девушка довольно ясно комментирует прошедший вечер как

“манкий” и “эротичный”. И тут же она рассуждает о том, что

ранее “утомительные” свидания для нее вдруг стали “притягательными”.

Предполагаемая спутница Давы решила, что лучшая стратегия в отношениях сейчас –

“ловить момент и просто наслаждаться общением”.

Дивид Манукян ранее чуть не женился на Ольге Бузовой.

“Чуть” произошло на Мальдивах в 2021 году. Регистрация

на тропических островах не имеет юридической силы в России, поэтому мужем и

женой по российскому законодательству они всё-таки не стали. Однако, некоторое

время спустя последовало громкое расставание. Пиар это был или испанские

страсти до сих остается неизвестным. Но сейчас Давид явно настроен на новые

отношения.