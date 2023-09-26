Мнение: Кассандра, мать её

Еще одно совершенно удивительное видео, и опять с участием несносной Евгении Альбац: старая, давно закрытая передача с НТВ “Школа злословия” с ее участием. Аж от 2007 года. Передача, впрочем, тогда на НТВ так и не вышла – была вроде как снята с эфира в последний момент.

Смотреть ту передачу сегодня – очень странно. С одной стороны – той, вполне еще молодой Альбац очень хочется возражать и возражать, тем более что она, как обычно, совершенно несносна. Дуня Смирнова и Татьяна Толстая всячески стараются с ней полемизировать, поддеть ее, как-то даже высмеять – и по-человечески им очень сочувствуешь. Суть спора этих трех валькирий: Альбац доказывает, что в России диктатура, что эта диктатура будет только укрепляться, что никакого даже запроса на демократию в российском обществе нет и быть не может, что скоро недовольных властью режим начнет просто убивать и гноить в тюрьме, а тенденция такова, что режим будет все больше и больше слетать с катушек и затянет всю страну в пучину кровавых преступлений; а Толстая и особенно Дуня, не в силах возражать по существу, просто упрекают Альбац в том, что она такая сурьезная и никак не может допустить, что у России особый путь, и ей все логически выкладки не указ, ПОЭТОМУ ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО.

На что Альбац хладнокровно возражает, что ничего такого “особого” она в России не видит, и всё пока (в 2007 году!!) идет точно по ее сценарию, и потому ее главная мечта – умереть в своей постели. Дуня (которая еще не встретила своего Чубайса, но уже на пути к этому) как можно более скептически улыбается.

У меня ни малейших сомнений: если б я увидел эту запись вовремя (т.е. 17 лет назад) я был бы всецело на стороне милейшей пары ведущих, и даже, более того, в конце был бы свято уверен, что они “победили в споре” (а Альбац – дура).

Тем страннее ощущать себя сейчас, когда видишь и без очков, что Альбац описала всю сегодняшнюю ситуацию буквально один к одному. В это даже как-то не верится; как человек аж за 17 лет до мог описать всю ту позорную мерзость, в коей мы сейчас пребываем, НАСТОЛЬКО точно?? Это какая-то просто фантастика. Все равно я сочувствую Дуне: она очень активно не хотела верить Альбац, просто изо всех сил не хотела. Да и как в такое можно было верить тогда?!

Хотя… Где-то в середине передачи Дуня восклицает, похоже, искренне:

– Да неужели же вы думаете, что у нас – диктатура??!

– Ну а что же, – со своим холодным снобизмом отвечает Альбац. – Вы что, сами не видите? Нет ни свободы собраний, ни свободы слова…

– Неправда! – торжествующе кричит Дуня. – Как нет свободы слова?!! Есть! Вот вам пример – эта же наша передача! Мы же с вами разговариваем?! Вот! На телевидении!

Разговор, однако, шел в записи, а не в прямом эфире – и, как уже и было сказано, в эфир его так и не выпустили.