Рупор кремлевской пропаганды: Потери “Иностранного легиона”
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Потери "Украинского иностранного легиона" с начала СВО.
Из 12 046 известных наемников состоявших в этом формировании убито 5682, 4564 уехали или дезертировали. Осталось на сентябрь 1800 человек. Важно понимать, что есть и другие формирования наемников помимо "Иностранного легиона", Также стоит учитывать, что под вывеской наемников зачастую действуют регуляры НАТО, особенно это косается поляков, количество потерь которых к осени превысило 10 тыс.безвозвратных потерь.
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Источник: Colonel Cassad
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