Топ продуктов для поддержания иммунитета осенью

Как известно, самые полезные для здоровья продукты –

сезонные. Они легче всего усваиваются организмом, в них больше

всего питательных веществ на момент употребления.

Соответственно, что растет осенью, то и полезнее всего

употреблять в пищу.

Вспомним, что появляется на грядках в сентябре-октябре? Тыква.

Наиболее известна своими ценными свойствами для организма.

Этот овощ богат клетчаткой, которая очень полезна для кишечника. А здоровый кишечник – залог крепкого иммунитета. Также в

тыкве содержатся витамины группы В, А, С, Е, РР, Т, каротин. Однако, и здесь

нужна мера. Сахара в тыкве тоже достаточно. Поэтому тем, у кого есть вопросы к

сладким продуктам, нужно быть аккуратнее в ее потреблении.

Диетологи рекомендуют присмотреться к кабачкам – родственникам

тыквы. В них есть такие микроэлементы как железо, магний цинк. Еще в кабачках

много витаминов группы В, А и Е, – сообщает RT.

В период первых холодов согреться помогут горячие супы, травяные

чаи. Важные для борьбы с вирусами антиоксиданты содержатся в травах,

шиповнике, сливах, винограде, яблоках.

Еще один осенний рекордсмен по наличию антиоксидантов – это капуста.

Любая: от белокачанной до брюссельской поможет укрепить

иммунитет и не разболеться в сезон простуд. К тому же в капусте содержатся

соединения, которые защищают организм от развития раковых клеток, снижают

уровень «плохого холестерина» в крови.