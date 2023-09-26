Появились первые фото со съемок сериала “Счастливы вместе”

На фотографиях, которыми поделилась “Общественная служба новостей”, засняты Дарья Сагалова и Михаил Тарабукин. Локацию некоторых

кадров пока что определить не удалось: некоторые фотографии сняты то ли в

момент съемок, то ли в перерыве между ними. При этом на одном из фото четко

видны декорации обувного магазина — правда, явно не того, что был в оригинале.

Стоит отметить, что если роль Дарьи Сагаловой

совершенно очевидна — это Света Букина, то Михаил Тарабукин ранее в проекте не

был задействован. Вполне возможно, что актер играет нового спутника старшей

дочери семейства, а, возможно, и мужа, сообщает телеканал “360”. Пока что известно лишь имя персонажа —

Олег. Российскому зрителю Тарабукин наиболее известен по роли повара Феди в

сериалах “Кухня”, “Отель Элеон” и “СеняФедя”.

Сериал “Букины”, выход которого планируется

к концу 2023 года, станут продолжением без преувеличения легендарного сериала “Счастливы

вместе”, до сих пор являющегося самым успешным ситкомом телеканала “ТНТ”. Это

российская адаптация американского проекта “Женаты… с детьми”,

транслировавшегося во многих странах мира.

Отечественная версия ситкома про семью

продавца обуви длиннее оригинала более чем на сотню серий, а некоторые

локальные мемы давно вышли за пределы телевизора и до сих пор применяются в

повседневной жизни. В Екатеринбурге есть даже памятник Гене Букину, выполненный

по образу актера Виктора Логинова, исполнившего в сериале главную роль.