 

Появились первые фото со съемок сериала “Счастливы вместе”

26.09.2023, 1:50, Новости дня
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На фотографиях, которыми поделилась “Общественная служба новостей”, засняты Дарья Сагалова и Михаил Тарабукин. Локацию некоторых
кадров пока что определить не удалось: некоторые фотографии сняты то ли в
момент съемок, то ли в перерыве между ними. При этом на одном из фото четко
видны декорации обувного магазина — правда, явно не того, что был в оригинале.

Стоит отметить, что если роль Дарьи Сагаловой
совершенно очевидна — это Света Букина, то Михаил Тарабукин ранее в проекте не
был задействован. Вполне возможно, что актер играет нового спутника старшей
дочери семейства, а, возможно, и мужа, сообщает телеканал “360”. Пока что известно лишь имя персонажа —
Олег. Российскому зрителю Тарабукин наиболее известен по роли повара Феди в
сериалах “Кухня”, “Отель Элеон” и “СеняФедя”.

Сериал “Букины”, выход которого планируется
к концу 2023 года, станут продолжением без преувеличения легендарного сериала “Счастливы
вместе”, до сих пор являющегося самым успешным ситкомом телеканала “ТНТ”. Это
российская адаптация американского проекта “Женаты… с детьми”,
транслировавшегося во многих странах мира.

Отечественная версия ситкома про семью
продавца обуви длиннее оригинала более чем на сотню серий, а некоторые
локальные мемы давно вышли за пределы телевизора и до сих пор применяются в
повседневной жизни. В Екатеринбурге есть даже памятник Гене Букину, выполненный
по образу актера Виктора Логинова, исполнившего в сериале главную роль.


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