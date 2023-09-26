Рупор кремлевской пропаганды: Исход из Карабаха

В Карабахе продолжает исход армян в Армению. Власти Карабаха заявляют, что уедет 120 000 человек. Пока что уехало 5000.

Степанакерт уже подключен к энергосистеме Азерйбаджана, скоро все остальное подключат. После перехода города под контроль Азербайджана его переименуют в Ханкенди.

В самой Армении продолжаются массовые протесты против Пашиняна с лозунгами "Никол-Враг!". Дошло. Я про это с 2018 года пишу.

Впрочем, до свержения Пашиняна там еще далеко, в силу общей слабости армянской оппозиции.

Пашинян же не стесняется жестить. Помимо задержаний десятков протестующих в центре Еревана, задержания идут в Ереванском политиехническом университете, где хватают активных студентов поддерживающих протестов. Маски демократии обвалились, вместе с армянскими территориями в Карабахе. На очереди Сюник.

—