 

Московская область первой в России запустила онлайн-сервис, предоставляющий полную информацию о недвижимости

26.09.2023, 0:45, Новости дня
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Эта возможность стала уникальной для России, сроки предоставления информации минимальны — всего 7 рабочих дней, заявила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

«Московская область стала первым и единственным субъектом в стране, где появилась возможность у арбитражных управляющих получать по запросу необходимые сведения о должниках, их имуществе и имущественных отношениях онлайн», – прокомментировала Адигамова.

Новая услуга охватывает временных, внешних, конкурсных, административных и финансовых арбитражных управляющих, заключила Адигамова.

Отмечается, что при наличии арендных отношений на имущество или земельные участки, находящиеся в муниципальной или региональной собственности, или их отсутствии, арбитражным управляющим автоматически направляются уведомления о наличии или отсутствии сведений об арендных отношениях должника с Минимуществом или органами местного самоуправления.

Результаты услуги заявитель может получить онлайн через личный кабинет в РПГУ, что значительно упрощает процесс запроса государственной услуги для всех пользователей.

Для запроса сведений у арбитражных управляющих необходимо подать заявление и предоставить подтверждающий личность документ и судебный акт об утверждении арбитражного управляющего.


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