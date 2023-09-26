Московская область первой в России запустила онлайн-сервис, предоставляющий полную информацию о недвижимости
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Эта возможность стала уникальной для России, сроки предоставления информации минимальны — всего 7 рабочих дней, заявила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
«Московская область стала первым и единственным субъектом в стране, где появилась возможность у арбитражных управляющих получать по запросу необходимые сведения о должниках, их имуществе и имущественных отношениях онлайн», – прокомментировала Адигамова.
Новая услуга охватывает временных, внешних, конкурсных, административных и финансовых арбитражных управляющих, заключила Адигамова.
Отмечается, что при наличии арендных отношений на имущество или земельные участки, находящиеся в муниципальной или региональной собственности, или их отсутствии, арбитражным управляющим автоматически направляются уведомления о наличии или отсутствии сведений об арендных отношениях должника с Минимуществом или органами местного самоуправления.
Результаты услуги заявитель может получить онлайн через личный кабинет в РПГУ, что значительно упрощает процесс запроса государственной услуги для всех пользователей.
Для запроса сведений у арбитражных управляющих необходимо подать заявление и предоставить подтверждающий личность документ и судебный акт об утверждении арбитражного управляющего.
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