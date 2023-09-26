 

Автоэксперт: замена батареи электрокара обойдется в половину стоимости авто

26.09.2023, 0:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сэкономить на покупке б/у электромобиля не получится. Дело в том, что замена аккумуляторной батареи в подержанном электрокаре обойдется в половину стоимости нового авто.

Техдиректор сети автосервисов Fit service Алексей Рузанов рассказал, что у б/у электрокаров часто возникают неполадки с аккумуляторными батареями. Приобретение такой машины всегда будет сродни покупке «кота в мешке, передает телеканал “360”.

По данным URA.ru, услуги по замене батарей на различных СТО стоят довольно дорого. В стране индустрия электромобилей еще не до конца развита.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / Пропавший режиссер Большого драматического театра имени Товстоногова найден мертвым

26.09 / Появились первые фото со съемок сериала “Счастливы вместе”

26.09 / Московская область первой в России запустила онлайн-сервис, предоставляющий полную информацию о недвижимости

25.09 / В Сеть слили сделанное в США фото Заворотнюк

25.09 / Отец вычеркнул из жизни Дану Борисову после съемок в шоу: что произошло

25.09 / Куда сходить в Москве: афиша с 26 сентября по 3 октября

25.09 / “Что с ней стало?”: 50-летняя Высоцкая в бикини ужаснула народ своим поведением

25.09 / Объявлено о повышении пенсии для неработающих пенсионеров в 2024 году

25.09 / “Все непросто”: что происходит с Федосеевой-Шукшиной после инсульта

25.09 / Собянин: Выпуск компьютерной техники и электроники в Москве якобы вырос на 28,4 процента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика