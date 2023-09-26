Рупор кремлевской пропаганды: Босния и Герцеговина. Белая Аль-Каида
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Вышел новый документальный фильм про исламский терроризм в Боснии от Екатерины Габель.
Без труда можно увидеть схожие моменты использования радикального политического ислама в Боснии и в целом ряде других стран.
Босния в этом плане это пока что законсервированная пороховая бочка, которая рано или поздно рванет в ходе процессов краха существующего мироустройства. А радикальный ислам, это будущий материал на растопку региона.
Босния и Герцеговина. Белая Аль-Каида
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«Часть Боснии и Герцеговины фактически превращается в своеобразную военную базу»
Радикальное направление ислама в Боснии и Герцеговине получает в последнее время широкое распространение. Его лидеры продвигают идею создания исламского государства в БиГ, насаждая политику разделения мусульманского и православного обществ. Это может нарушить хрупкий мир в стране, считают эксперты.
Как зарождалась, формировалась идеология экстремизма среди мусульман БиГ и каким образом она влияет на ситуацию в государстве и за его пределами — в нашем фильме.
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Источник: Colonel Cassad
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