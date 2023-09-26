С 30 сентября Волжский мост снова перекроют на четверо суток. Расписание автобусов

Полное перекрытие произойдет в ночь на субботу, с 29 на 30 сентября.

Откроется движение в 5 часов в среду, 4 октября. На время перекрытия будут изменено расписание и маршруты движения общественного транспорта в заволжском направлении и в районе Соборной площади, открыта перехватывающая парковка на Арефинском тракте.

Полное плановое перекрытие – третье с начала ремонтных работ на Волжском мосту. В этот раз подрядная организация «ЕКС» будет заливать бетон на пролетных строениях №№5 и 6. Остановка движения по мосту нужна для набора прочности материалом.

– Полное перекрытие требуется, чтобы устранить нагрузку на бетон во избежание появления микротрещин, которые опасны для мостового бетона и впоследствии могут привести к его разрушению, – рассказал Владимир Бердников, начальник управления строительства администрации города Рыбинска.

На пролетных строениях, где процесс заливки бетона уже прошел, идет нанесение гидроизоляционного слоя, далее подрядчик готов приступить к укладке первого слоя асфальта.

Это не последнее перекрытие, которое ждет автомобилистов в этом году. Следующее планируется в конце ноября. Подрядная организация будет выполнять бетонирование самого сложного участка – пролетного строения №7. Ноябрьские температуры не помещают проводить процесс заливки бетона. Подрядчик будет использовать тепловые укрытия – тепляки, в которых температура будут поддерживать тепловыми пушками.

На указанный период времени изменяются схемы и расписание движения муниципальных автобусных маршрутов №№ 5, 8, 11, 19, 20, 29, 18 и 8-т:

— маршрут №5 будет начинать работу от остановочного пункта «ГЭС-14» и проследует по маршруту до конечного остановочного пункта «Почта» (ул. Коллективизации) в обратную сторону этим же маршрутом;

— маршруты (кольцевые) №№ 8, 11, 19, 20 будут начинать и заканчивать движение на остановочном пункте «Почта» (ул. Коллективизации);

— маршрут №8-т будет работать 2 автобусами по левобережной части с отправлением от остановочного пункта «Почта» (ул. Коллективизации) и 6 автобусами от начального остановочного пункта «Троллейбусный парк» до конечного остановочного пункта «Соборная площадь»;

— маршрут №29 будет начинать работу от остановочного пункта «Почта» (ул. Коллективизации), конечный остановочный пункт на маршрутах не изменяется;

— маршрут №18 будет осуществлять движение до конечного остановочного пункта на маршруте — «Соборная площадь».

Расписание движения муниципальных автобусных маршрутов:

№ 8-т (правобережная часть)

Рабочие дни

Отправление от троллейбусного парка

6:20, 6:40, 6:55, 7:20, 7:40, 7:55, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:55, 9:10, 9:20, 9:30, 9:40, 9:55, 10:10, 10:30, 10:40, 11:05, 11:20, 11:30, 11:50, 12:05, 12:20, 12:40, 12:50, 13:05, 13:20, 13:40, 13:50, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50, 15:30, 15:40, 16:05, 16:20, 16:30, 16:50, 17:05, 17:20, 17:30, 17:40, 17:50, 18:05, 18:20, 18:30, 18:40, 18:50, 19:05, 19:30, 19:45, 20:00.

Отправление от Соборной площади

6:50, 7:10, 7:25, 7:50, 8:10, 8:25, 8:40, 8:50, 9:00, 9:10, 9:25, 9:40, 9:50, 10:00, 10:10, 10:25, 10:40, 11:00, 11:10, 11:35, 11:50, 1:200, 12:20, 12:35, 12:50, 1310, 13:20, 1:335, 13:50, 14:10, 14:20, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20, 16:00, 16:10, 16:35, 16:50, 17:00, 17:20, 17:35, 17:50, 18:00, 18:10, 18:20, 18:35, 18:50, 19:00, 1910, 19:20, 19:35, 20:00, 20:15, 20:30.

Выходные дни

Отправление от троллейбусного парка

6:20, 6:40, 7:20, 7:40, 8:10, 8:20, 8:40, 9:10, 9:20, 9:40, 10:10, 10:40, 11:05, 11:20, 12:05, 12:20, 12:40, 13:05, 13:20, 13:40, 14:20, 14:40, 15:40, 16:05, 16:20, 17:05, 17:20, 17:40, 18:05, 18:20, 18:40, 19:05, 19:45, 20:00.

Отправление от Соборной площади

6:50, 7:10, 7:50, 8:10, 8:40, 8:50, 9:10, 9:40, 950, 1010, 1040, 1110, 1135, 11:50, 12:35, 12:50, 13:10, 13:35, 13:50, 14:10, 14:50, 15:10, 16:10, 16:35, 16:50, 17:35, 17:50, 18:10, 18:35, 18:50, 19:10, 19:35, 20:15, 20:30.

8-т (левобережная часть)

Рабочие дни:

Отправление от Почты

6:45, 6:55, 7:05, 7:15, 7:25, 7:35, 7:45, 7:55, 8:05, 8:15, 8:25, 8:35, 8:45, 8:55, 9:05, 9:15, 9:25, 9:35, 9:45, 9:55, 10:05, 10:25, 10:45, 10:55, 11:20, 11:35, 11:50, 12:05, 12:20, 12:35, 12:50, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50,14:05, 14:20, 14:35, 1450, 15:05, 152:0, 15:35, 15:50, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:15, 17:25, 17:35, 17:45, 17:55, 18:05, 18:15, 18:25, 18:35, 18:45, 18:55, 19:10, 19:30, 20:00.

Отправление от Слипа

6:30, 6:40, 6:50, 7:00, 7:10, 7:20, 7:30, 7:40, 7:50, 8:00, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:50, 9:00, 9:10, 9:20, 9:30, 9:40, 9:50, 10:00, 10:10, 10:20, 10:40, 11:00, 11:10, 11:35, 11:50, 12:05, 12:20, 12:35, 12:50, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05, 1420, 14:35, 14:50, 15:05, 15:20, 15:35, 15:50, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:20, 17:30, 17:40, 17:50, 18:00, 18:10, 18:20, 18:30, 18:40, 18:50, 19:00, 19:10, 19:25, 19:45, 20:15.

Выходные дни:

Отправление от остановки «Почта»

7:25, 7:40, 7:55, 8:10, 8:25, 8:40, 8:55, 9:10, 9:25, 9:40, 9:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 114:0, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:35, 14:50, 15:05, 15:35, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50, 18:05, 18:20, 18:35, 18:50, 19:05, 19:20, 19:35, 19:50.

Отправление от Слипа

7:10, 7:25, 7:40, 7:55, 8:10, 8:25, 8:40, 8:55, 9:10, 9:25, 9:40, 9:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 14:50, 15:05, 15:20, 15:50, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50, 18:05, 18:20, 18:35, 18:50, 19:05, 19:20, 19:35, 19:50.

№ 8 (кольцевой, левобережье – 2)

отправление от остановки «Почта»

5:55, 6:20, 6:45, 7:10, 7:35, 8:00, 8:25, 8:50, 10:15, 10:40, 11:05, 11:30, 11:55, 12:20, 12:45, 13:10, 13:35, 14:00, 14:30, 14:55, 15:20, 15:45, 16:10, 16:35, 17:00, 17:25, 18:40, 19:05, 19:30, 19:55, 20:20, 20:45, 21:10, 21:35, 22:10.

№ 11 (кольцевой, левобережье -2)

отправление от остановки «Почта»

6:07, 6:32, 6:57, 7:22, 7:47, 8:12, 8:37, 9:02, 9:27, 9:52, 10:27, 12:07, 12:32, 12:57, 13:22 ,13:47, 14:12, 14:37, 15:02, 15:27, 16:47, 17:12, 17:37, 18:02, 18:27.

№ 19 (кольцевой, левобережье – 1)

отправление от остановки «Почта»

5:50, 6:10, 6:30, 6:50, 7:10, 7:30, 7:50, 8:10, 8:30, 9:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:20, 21:40, 22:10.

№ 20 (кольцевой, левобережье – 1)

отправление от остановки «Почта»

7:00, 7:20, 7:40, 8:00, 8:20, 8:40, 9:00, 9:20, 9:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20,13:40, 14:00,14:20, 14:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40.

№ 29 (левобережье)

отправление от остановки «Почта» (левобережье)

6:50, 7:30, 8:05, 9:35, 10:05, 10:50, 11:20, 14:40, 15:10, 15:40, 16:20, 16:55, 17:30, 18:10, 18-50.

Отправление остановки «сады «Дружба»

7:05, 7:45, 8:20, 9:50, 10:20, 11:05, 11:45, 14:55, 15:25, 15:55, 16:35, 17:10, 17:45, 18:25, 19:05.

№5

отправление от остановки «Почта» (левобережье)

6:30, 07:30, 9:40, 11:00, 15:35, 17:00, 17:45, 19:20.

отправление от ГЭС-14

6:00, 7:00, 9:10, 10:30, 15:05, 16:30, 17:15, 18:50.