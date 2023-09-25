Отец вычеркнул из жизни Дану Борисову после съемок в шоу: что произошло

На телешоу Дане Борисовой рассказали много нового и интересного о ее здоровье. А после поведали популярной блондинке расшифровку ее ДНК. Например, назвали 10 заболеваний, к которым предрасположена 47-летняя знаменитость, а также историю ее происхождения.

Так выяснилось, что к появлению на свет самой Борисовой привело знакомство жителей четырех регионов мира. Экс-ведущей очень интересно было узнать о далеких предках и прошлом своей семьи.

Борисова после съемок в передаче, в которой раскрыли результаты генетического теста, отметила комфортное общение с бывшей коллегой по программе “Принцип Домино” Еленой Хангой. Видимо, былые конфликты оказались исчерпаны и на сей раз экс-напарницам по эфиру действительно было приятно пообщаться и поработать вместе перед камерой.

Однако участие в телепередаче обернулось для телеведущей неожиданностью. Отец вычеркнул из жизни Дану после съемок в шоу. Александр Борисов отправил дочери полное возмущения сообщение, в котором попросил забыть о его существовании и никогда больше не пытаться связаться с ним.

“Дай пожить без всей грязи для себя”, – написал родитель телезвезды.

Поступок отца сильно удивил Дану. Она назвала реакцию странной.

Ранее гинеколог предупредила Дану Борисову о проблемах с психикой после девяти абортов. Слова эксперта приводили “Дни.ру”.