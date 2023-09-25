Мнение: Новости шринкфляции

Все-таки поразительно, насколько же зависима РФ от тенденций на Западе – до смешного. Например, сейчас в России “внезапно” стало модно писать “о шринкфляции” в СМИ, людям, можно сказать, “открывают глаза” на это жутко порочное явление, эту гримасу капитализма. Вот, например, статья в МК – этого года!

“Главным способом обмана покупателей в России стала шринкфляция. Производители и магазины играют с цифрами на ценниках

Шоколадки весом не 100, а 85 г и масло в пачках не по 200, а по 180 г, молоко не в литровых упаковках, а по 900 мл… Знакомая картина?

Такой узаконенный недовес — когда количество продукта в упаковке сокращают, а стоимость оставляют старой, называется шринкфляцией (от англ. shrink — сокращаться, уменьшаться). То есть продукт по факту дорожает, но на ценнике меняется цифра не цены, а размера упаковки, что менее заметно для потребителя. Явление это международное, и появление термина приписывают американской ученой и аналитику Пиппе Мальмгрен…” и т.д.

А всё почему, с чего вдруг такое оживление вокруг этой темы? Да потому что в кои-то веки инфляция в ощутимых масштабах началась в США и Европе, и там производители ТОЖЕ начали игры с весом и литражом упаковок, стремясь обмануть потребителя. Глядя на них, наши отечественные обезьянки наконец перевозбудились и закричали дружно “И у нас! И у нас тоже такое есть!!” – как будто и впрямь только что обратили на это внимание.

Хотя в постсоветской России шринкфляция появилась не только что – она, можно сказать, была всегда, чуть ли не с момента ее возникновения. Просто названия такого мы не знали. Я не стал забираться далеко в свой ЖЖ, но вот – нашел свой пост от 2015 года. 8 лет назад я писал о том, что сейчас стало “новостью федеральных каналов”!

“900 г в сердце

Ничто, пожалуй, так не раздражает меня в нашей торговле, как этот постоянный «недовес». Или «недолив». Только я, думаю, как и многие, обращаю на него внимание эпизодически. Раздражение вспыхнет – и погаснет. Хотя, конечно, это грабеж среди бела дня.

Я про вес упаковок, в которых продаются все самые ходовые и необходимые продукты в магазинах – крупы, «молочка», сахар, пельмени и т.д. По привычке, въевшейся еще с советских времен твердых «гостов», мы считаем упаковки килограммовыми, а пакеты молока – литровыми. Собственно, они в «народе» так и называются; мама, отправляя отпрыска в магазин, говорит, к примеру, «Купи кило гречки и литр молока!» По всей стране мамы и жены повторяют эту фразу ежедневно и ежеминутно, от Калининграда до Владивостока.

А мужья и дети, соответственно, отправляются выполнять. Так вот: на самом деле буквально выполнить заказ нынче, мягко говоря, непросто. А зачастую и вовсе невозможно. Почему? А потому что хрен найдешь упаковку в 1 кг или молоко в ЛИТРОВОМ пакете! Уже давно производители наловчились фасовать свой товар в «килограммовые» пакеты по 900 г, а молоко, кефир и прочее разливать, соответственно, по 0,9 л!

Недавно в магазине на меня накатил очередной приступ – нет, не скупости, а справедливости. Покупал я, кажется, гречку – и, завидев на пакете «900 г», пришел в ярость и решил взять первого же производителя в «нормальной», то есть килограммовой фасовке. И что вы думаете? Там, в сетевом супермаркете, была гречка от пяти, что ли, разных производителей; но не было НИ ОДНОЙ (!) упаковки в 1 кг! Вообще ни одной; все – только 900 г.

Мы сами не заметили, как перешли – в торговле – с десятеричной на девятеричную систему при фасовке товара. Всё по 0,9 кг!! И этим дело не ограничивается; ведь порой производители выпускают «половинные» упаковки – для тех, кто не хочет брать «много». Например, «маленькие» торты «От Палыча». Сколько они весят? Пожалуйста – 450 г!

Собственно, фабричных упаковок чего бы то ни было в «полкило» сейчас тоже практически не встретишь: они все по 450 г или по 0,45 л!

Люди с «широкой русской душой» тут скажут, конечно, что-то вроде «фу, какая ерунда! Подумаешь, сто грамм! Что за мелочность?» Но на самом деле это вовсе не такая уж ерунда. Это 10%. Никакого сравнения с обычными шалостями продавцов, когда товар за 100 р. продается за 99,99. Оптовик, додумавшийся, к примеру, фасовать сахар не по кило, а по 900 г, с каждой тонны получает один «лишний» центнер!

Перед нами мошенничество, которое мошенничеством не является (и оттого еще больше бесит). Никто ведь никого не обманывает – на упаковке так и написано «900 г». Торговцы играют на въевшейся инерции восприятия – люди ведь все равно «на автомате» воспринимают пакеты как именно «килограммовые»! Не могу себе представить хозяйку, которая бы говорила себе, отправляясь за покупками – «Схожу-ка я прикуплю 900 граммов гречки и 900 миллилитров молока».

Если поставить вопрос «ребром» перед продавцами, то они, вероятно, будут защищаться, говоря, что они, дескать, и продают 900 г дешевле – то есть что их упаковка в 900 г на те же 10% дешевле килограммовой. Но как это проверить покупателю, если упаковки по 1 кг физически НЕТ?

Очевидно, что эпидемия «0,9 кг» злокачественно поразила весь розничный рынок по всей необъятной России. Еще немного, и товара в фасовке по 1 кг вообще будет не найти – мы незримо перейдем на уродскую «девятеричную» систему.

Можно даже представить себе процесс ретроспективно – как болезнь развивалась.

Итак, сначала был девственный постсоветский рынок, на котором все товары по привычке фасовались по 1 кг. Затем непременно находится один самый сообразительный, додумавшийся фасовать то же, что и все, по 900 г. Внешне пакеты по 1 кг и по 0,9 кг почти не отличаются – следовательно, покупатели берут их наравне с другими. Профит!

Другие производители, понятно, замечают «успех» своего «самого умного» конкурента. Тот ведь, к тому же, может и ценой «играть» – то есть спускать ее, конечно, не на все 10, а, к примеру, на 5%. Покупатель видит – о, тут дешевле! И в итоге «честный», фасующий по 1 кг, курит бамбук, а «ловкий» распродает всё, да еще и с добавочной 5%-ной прибылью.

Понятно, что уже в следующий раз «честный» мотает урок на ус и тоже фасует по 900 г. Они уже вдвоем «обувают» тех «дураков», кто еще не уловил «тренд». И т.д.

Самое смешное, что механизм, который я здесь описываю – это не что-то экстраордиарное; это знаменитая модель «неблагоприятного спроса», за описание которой американцу Акерлоффу дали в 2001 году Нобелевскую премию по экономике.

Только Акерлофф положил в основу продажи так называемых «лимонов», или подержанных автомобилей. Суть его открытия – асимметричность информации, которой владеют продавец и покупатель, приводит к постоянному ухудшению предложения на рынке. В случае с автомобилями выглядит так: подержанные авто могут быть лучше или хуже сохранившимися – при этом покупатель ориентируется на цены СРЕДНИЕ по рынку, а продавец знает каждое авто индивидуально. То есть продавцу, при средней цене, выгоднее впарить покупателю прибор со скрытыми дефектами, а отлично сохранившийся автомобиль оставить себе. Асимметричность информации! В результате чем хуже автомобили, тем лучше они «уходят» – а хорошие автомобили, наоборот, на продажу не поступают; рынок постоянно «ухудшается» с точки зрения того, кто впервые пришел в надежде получить что-то приемлемое по качестве за вменяемые деньги.

В нашей ситуации со ВСЕМИ сыпучими и булькающими товарами налицо та же самая асимметричность: только продавцы знают, НАСКОЛЬКО они сбавили цену 900-граммовой упаковки по отношению к обычной. И сбавили ли вообще. И поэтому идет непрерывное, «по Аркелоффу», «ухудшение рынка».

Вообще-то модель Акерлоффа применяется к объяснению возникновения «пузырей» на рынке. Но каким образом лопнет наш «пузырь» – мне неведомо (2015).