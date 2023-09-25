 

“Что с ней стало?”: 50-летняя Высоцкая в бикини ужаснула народ своим поведением

25.09.2023, 22:35, Новости дня
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На днях Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками в популярной социальной сети кадрами, на которых она запечатлена в черном бикини, солнцезащитных очках и с бокалом какого-то напитка, похожего на алкогольный. 50-летняя звезда экрана продемонстрировала роскошную фигуру, которую тут же оценили поклонники, оставив восторженные комментарии.

Однако далеко не все интернет-пользователи, посмотревшие свежие кадры от Высоцкой, поспешили высказывать ей слова восхищения. Напротив, часть подписчиков отчитала супругу Андрея Кончаловского за поведение. Дескать, раньше Юлия была скромнее, а сейчас с легкостью раздевается для камеры и выставляет пикантные кадры на всеобщее обозрение.

“А что с ней стало? Раньше семьей более закрыто жили, а сейчас что ни фото, то оголенная и с вином. Кризис?”, “Я открыла ленту… Господи… что это… это Высоцкая? Понесло ее”, “Когда мужу 86 лет, а ты еще сказка”, “Опять оголилась. А ему все равно”, “Как-то не комильфо”, “К чему это?”, “Юля, раньше вы говорили, что должна быть тайна, и вы никогда не обнажались. Даже в кино”, – высказались пользователи Сети.

Ранее Юлия Высоцкая рассказала, без чего ее начинает “ломать”. Слова артистки приводили “Дни.ру”.


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