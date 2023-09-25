 

Мнение: 5 грамм то – не лишние!

25.09.2023, 22:10, Разное
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К предыдущему: пошел сегодня в магазин – купил пачку масла “Рузское молоко”. Ту, которую раньше было принято называть “200-граммовой”, и которая последние лет 10 была 180-граммовая. Сегодня взглянул из любопытства: 175 грамм! Ну что ты будешь делать… Смех и грех.

О, еще одно открытие нынешнего шопинга! Мой любимое “масло подсолнечное с добавлением оливкового” Altero, “литровая” бутылка коего с давних времен стабильно была “820 мл” (чем меня всегда немало веселила – уж больно несуразная цифра; я еще в постах здесь же почему 820? Откуда 820??) – тоже, оказывается, “подвинулась”. Сейчас глянул – а там уже 810! Прямо как росармия на ЛБС: отползаем, но по миллиметру! Упорство!

Источник: Размышления вольного социолога


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