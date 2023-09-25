Рупор кремлевской пропаганды: МИД РФ о политике Пашиняна и ситуации в Армении

МИД РФ о политике Пашиняна и ситуации в Армении

Послание Премьер-министра Республики Армения Н.В.Пашиняна о независимости от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес России и не может не вызывать ничего, кроме отторжения. Налицо – попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву. Последние сентенции Н.В.Пашиняна подтверждают наши более ранние выводы о том, что инспирируемые Западом и подстегиваемые официальным Ереваном деструктивные для собственной страны и наших союзнических отношений процессы носят не эпизодический, а системный характер.

Глава правительства, по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России. Свои шаги, призванные задать новый – западный – вектор развития Армении, неубедительно оправдываются якобы имевшими место ошибками со стороны Российской Федерации и ОДКБ. При этом забывается, что у наших государств во многом схожие интересы в вопросах безопасности и развития, а США и другие страны НАТО поставили своей целью не только нанести стратегический урон России, но и дестабилизировать наше общее евразийское пространство.

Россия всегда была верна союзническим обязательствам, уважала армянскую государственность и никогда не ставила республику перед выбором: с нами или против нас. Москва оказывала и продолжает оказывать братской Армении масштабное содействие в сферах безопасности, экономики и культуры. Осенью 2020 г. усилия именно Российской Федерации и лично Президента В.В.Путина позволили не допустить полного поражения Армении. Если бы Н.В.Пашинян согласился на перемирие неделями раньше, проигрыш был бы менее тяжелым. Наконец, самоотверженная деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе (НК), порой ценой собственной жизни, – прямое подтверждение сохраняющейся приверженности России выполнению своей крайне непростой миссии в интересах достижения мира между азербайджанским и армянским народами, о чем Н.В.Пашинян предпочел умолчать.

Наша страна, несмотря на все чаще поступающие сигналы о создании в республике искусственных сложностей для российских компаний, неизменно ведет курс на наращивание экономических и инвестиционных связей с Арменией как по двусторонней линии, так и в рамках Евразийского экономического союза. Сегодня они демонстрируют рекордную динамику, способствуя внушительному росту армянской экономики и благосостояния граждан.

Россия твердо выступает в пользу укрепления с Арменией общего культурного и образовательного пространства вопреки попыткам отдельных армянских представителей затормозить продвижение взаимовыгодных проектов в гуманитарной сфере.

В региональных делах Н.В.Пашинян – вместо соблюдения джентельменской договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении от ноября 2020 г. оставить решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха будущим поколениям – поддался увещеваниям Запада. В Праге и Брюсселе решил действовать с опорой на Алма-Атинскую декларацию 1991 г., признав суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Это принципиально изменило условия, при которых было подписано трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 г., а также положение Российского миротворческого контингента. Из-за недальновидности армянского руководства не удалось претворить в жизнь ряд договоренностей в сфере укрепления безопасности Армении, в частности, Н.В.Пашиняном не было подписано уже согласованное всеми министрами иностранных дел шести стран решение о направлении в приграничные с Азербайджаном районы республики наблюдательной миссии ОДКБ.

Обстановку накаляло и упорное отрицание официальным Ереваном сохранявшегося после 9 ноября 2020 г. присутствия в НК армянских вооруженных формирований, что и стало одной из ключевых причин последнего сентябрьского обострения. Достигнутая при посредничестве РМК 20 сентября договоренность о выводе остающихся подразделений Армении и полном разоружении «армии обороны Нагорного Карабаха» с выведением тяжелой техники и вооружений вскрыла реальную картину и создала предпосылки для устойчивой деэскалации.

Во многом в результате непоследовательной позиции армянского руководства, которое ритмичной работе вместе с Россией и Азербайджаном предпочло шарахания и бегание на Запад, застопорилась реализация комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов. Упущено драгоценное время, за которое можно было существенно продвинуться в плане согласования мирного договора, делимитации границы и разблокирования региональных коммуникаций, что стало бы для Армении дополнительными факторами обеспечения безопасности. Примечательно также, что на упомянутых пражской и брюссельской встречах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении, признав территориальную целостность Азербайджана, не вспомнил о правах и безопасности карабахских армян. Не наблюдаем и сегодня у официального Еревана твердой заинтересованности помогать решать насущные проблемы в НК – речь о создании благоприятных условий для соблюдения режима прекращения огня, улучшения гумситуации, завязывания устойчивого диалога между Баку и Степанакертом.

Такой безответственный подход команды Н.В.Пашиняна и вызвал вполне понятное недовольство у части армянского общества, что выразилось в народных протестах. Разумеется, утверждения о том, будто они инспирированы Россией, не имеют ничего общего с действительностью. Главе правительства Армении должно быть хорошо известно, что Москва такими вещами не занимается – в отличие от Запада, который изрядно поднаторел в организации «цветных революций», но по странному совпадению предпочел не заметить многочисленные факты преследования властями в Ереване протестующих. При этом, как хорошо известно, посол США поддерживает тесные контакты с правительством. На таком фоне явно с подачи властей в армянских СМИ развернута настоящая антироссийская вакханалия.

Убеждены, что ереванское руководство совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада. Уверены, что это осознает и подавляющее большинство армянского населения.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1906229/ – цинк

PS. Про этот курс пишу с 2018 года. Теперь это уже и на официальном уровне озвучено и зафиксировано. Преодоления постигшей Армению и армян катастрофы вряд ли возможно, пока Арменией управляет Пашинян, при нем происходящее позорище будет продолжаться.

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