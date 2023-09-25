Мнение: Главная проблема малого и среднего бизнеса в России

В августе Озон пошутил. Заявил, что товары, которые не будут продаваться достаточно быстро, Озон продаст сам — со скидкой в 95%. Если за две недели не получится распродать даже с такой скидкой, Озон просто выбросит их на свалку, а счёт за утилизацию выставит владельцам товаров.

Торгуете вы, допустим, виброхвостами, у вас лежит на складах Озона виброхвостов на 3 миллиона рублей. Озон долго требовал, чтобы вы поплотнее набивали его склады, вот вы и отправили туда виброхвостов с запасом. И тут Озон говорит: «что-то ваши виброхвосты медленно продаются. Теперь я ставлю на них цену не 300 рублей, а 15 рублей». Вас это не устраивает, для вас продавать дешевле 250 рублей — уже убытки. Вы пытаетесь вывезти свой товар со склада Озона, а вам новый сюрприз: «извините, у нас очередь, свободных слотов на вывоз в этом месяце нет» (ссылка).

Предприниматели, услышав новость, завопили от боли. Видимо, жалоб в Минпромторг поступило достаточно, так что на этот раз маркетплейс вынужден был отступить. Озон провёл встречу с предпринимателями и пообещал, что не будет ни принудительно распродавать их товары, ни выбрасывать на свалку (ссылка).

Почему такое безумие вообще стало возможно, понятно. Потому что маркетплейсы — Озон, Вайлдберрис, Маркет, Авито прочие подобные — почти не ограничены ни законом, ни рынком. В области интернет-торговли в России сейчас дикий капитализм, так как депутатам недосуг законодательно проработать защиту бизнеса от корпораций.

Проведу аналогию: это как если бы кто-нибудь приватизировал метро, а потом сам произвольно решал, кого пускать под землю, кого нет, и кому какую цену за билет назначать. Вам 50 рублей, вам 500 рублей, а вы, пожалуйста, посидите в поезде 6 часов без туалета, нам удобнее, чтобы ваш вагон до вечера в тупике постоял. Если смотреть поверхностно, то всё в порядке — его метро, что хочет, то и делает. По сути, однако, метро — инфраструктура, а доступ к инфраструктуре должен быть более-менее равным у всех. Можно не пускать в метро пьяных, грязных или с крупными собаками без сумок, это понятно. Нельзя закрыть доступ в метро студенту Кобольдову, даже если он когда-то вступил в перепалку с охранником, пытаясь провезти складной велосипед.

Так и с маркетплейсами. У нас на календаре бурлящий 2023 год. Условный торговец виброхвостами имеет, допустим, два главных канала продаж: 45% через Озон и 40% через Вайлдберриз. Если Озон его отключает, торговец виброхвостами в глубокой беде, так как заменить Озон физически нечем, а падение продаж на 45% — это катастрофа уровня «пора закрывать направление бизнеса».

Студент Кобольдов, которого не пускают теперь в метро, даже в лучшей ситуации. Он может вместо 45 минут на метро ехать в университет два часа наземным транспортом. Да, бедолаге придётся тратить лишние 600 часов в год на дорогу — за счёт сна или отдыха, вероятно. Но студент Кобольдов от этого не разорится. А торговец виброхвостами — разорится.

Доступ к инфраструктуре, в том числе и к торговым местам на интернет-рынке, должен регулироваться государством, в противном случае мы получаем не капитализм, а анархию. При этом отрегулировать отрасль на базовом уровне довольно легко. Достаточно прописать примерно такие правила:

1. Если доля корпорации на российском рынке интернет-продаж, интернет-рекламы, агрегации услуг такси или тому подобного больше 5%, она считается инфраструктурной и должна соблюдать правила.

2. Корпорация обязана оказывать услуги каждому продавцу, независимо от того, нравится ей этот продавец, или нет. Забанить продавца можно только при условии, что он попался на мошенничестве или подобном серьёзном нарушении.

3. Существует градация нарушений. Нельзя навечно забанить продавца за однократную ошибку в описании товара или за другую мелочь. За мелкие нарушения — штрафы, за крупные — бан на неделю или месяц, за что-то совсем уж экстремальное — бан на год и более.

4. У корпораций должна быть система апелляций. Таксиста забанили в Такси, не объясняя причин? Нет, так нельзя. Во-первых, корпорация должна немедленно отправить таксисту внятное и развёрнутое изложение причин бана. Дескать, поступили три жалобы от таких-то клиентов, даты такие-то, текст жалоб такой-то, подтверждающие документы такие-то. Во-вторых, у таксиста должна быть возможность обжаловать бан, отправить фото- и видеодоказательства своей правоты. Сначала обжаловать у модератора, потом у старшего модератора. Модераторы настаивают? Тогда в обычном суде. И если обычный суд решит, что бан несправедлив, корпорация выплачивает таксисту компенсацию за все месяцы вынужденного простоя.

5. Корпорация обязана следить за порядком на своих полках. Полотенца стоят 100 рублей, а ИП Хитрорылов продаёт их за 6000 рублей, но со скидкой в 98%, так что получается 120 рублей? Снимаем с продажи, штраф. ИП Хитрорылов ставит полотенца десятью наборами — одно за 120 рублей, два за 240, три за 360 и так далее, — чтобы занять побольше места в выдаче и запутать покупателей? Снимаем с продажи, штраф.

6. По каждому разделу корпорация обязана сделать нормальную систему отбора — с ценой за штуку или килограмм и тому подобным. Скидки разрешены, но не в ущерб ясности. Покупатель не должен путаться в рекламных акциях, он должен твёрдо видеть, какой товар дешевле.

7. Корпорация обязана следить за качеством отзывов. ИП Хитрорылов накручивает отзывы, предлагая каждому покупателю поставить ему 5 баллов за носки в подарок? Штраф, обнуляем отзывы. Корпорация не реагирует на жалобы, которые поступают в адрес Хитрорылова? Штраф получает уже корпорация.

8. Корпорация имеет право брать с продавцов процент за продажу товара и фиксированные сборы или штрафы в определённых ситуациях. Придумать не прописанный явно в законе «сбор на подарок совету директоров» или что-нибудь в этом роде корпорация не имеет права. Изменить тарифы или штрафы — имеет право, но только в заданных законом пределах, и предупредив об этом поставщиков не менее, чем за 6 месяцев.

Ну и так далее, в том же духе, чтобы продавцы и покупатели были от корпораций защищены. Технически реализовать всё это несложно — прописать в законе базовые правила, потом пару лет тонко настраивать их, затыкая лазейки.

Однако, повторюсь, у депутатов есть более важные дела, поэтому эта очевиднейшая идея даже не на слуху.

Причина заключается в том, что малый и средний бизнес… не защищает себя. У нас в стране демократия, депутатов выбирает простой народ. Из-за этого депутаты отстаивают в первую очередь интересы ведомств и корпораций, то есть в том числе и тех самых маркетплейсов, а во-вторую очередь — интересы простого народа. Простой же народ, спасибо советскому прошлому, предпринимателей не любит, а покупать виброхвосты за 15 рублей вместо 300 рублей — очень даже любит.

Вернёмся к студенту Кобольдову. Допустим, вы заходите в метро, а вам там говорят: «мы сейчас вон у того студента велосипед отобрали. Смотри, новый, из магазина нёс. Велосипед 100 тысяч стоит, но мы продаём за 5000 рублей». Полагаю, кто-то и купит, однако гордиться покупкой будет навряд ли, так как участвовать в подобном — поступок очевидно низкий. Но если заменить студента на мелкого предпринимателя, продавца виброхвостов, ситуация тут же меняется. Ура, виброхвосты дешёвые, налетай! Предпринимателей как бы и не жалко.

И вот теперь объясните, какой смысл депутатам вообще реагировать на нытьё бизнеса? Мелкий и средний бизнес денег им не платит, плюшек никаких не даёт. Основному электорату депутатов бизнес скорее неприятен. Пропиариться на защите бизнеса тяжело — во всех отношениях проще и выгоднее компьютерные игры в чём-нибудь обвинить. Вот фракции нашей Госдумы (ссылка):

— «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 323

— КПРФ: 57

— «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»: 28

— ЛДПР: 23

— НОВЫЕ ЛЮДИ: 15

— Вне фракций: 2

Кто здесь за малый и средний бизнес? Единая Россия? Близко нет. Напомню, закон о курощении ювелиров единороссы делали. КПРФ? Смешно. Справедливая Россия и ЛДПР? Нет, там один из главных лозунгов — «мы за бедных», причём не в формате «сделаем бедных богатыми, больше рабочих мест», а в формате «каждому мужику по бутылке водки, каждой бабе по мужику». Новые люди? Не буду комментировать, чтобы не делать пост политическим, но тоже нет.

Из всего этого вместе взятого и вытекает главная проблема малого и среднего бизнеса — плохая организация. У нас нет сильной партии, которая отстаивала бы наши интересы, мы не проводим крупных митингов против корпоративных или законодательных безумств. Мы аморфны и плохо объединены. Нас можно угнетать бесплатно — мы не делаем больно тем, кто нас ущемляет или грабит.

Да, кое-кто говорит от лица бизнеса и сейчас. Существует довольно влиятельный РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей), есть Опора России, есть Деловая Россия, есть Партия Роста с Борисом Титовым, в компанию которого — Абрау-Дюрсо — Владимир Путин в шутку собирался пойти работать юристом.

Есть также куча отраслевых структур, включая даже АКИТ — ассоциацию компаний интернет-торговли. Однако всего этого, во-первых, мало, а во-вторых, интересы крупного бизнеса, как я показал выше, зачастую расходятся с интересами малого и среднего бизнеса кардинально. В тот же АКИТ, например, входят Авито, Озон, Вайлдберриз и так далее. Удачи вам жаловаться туда на маркетплейсы, ага…

Забавно получается, но один из главных защитников бизнеса — государство, структуры типа Минпромторга и Минэкономразвития, которые понимают, что бизнес нашей экономике жизненно необходим. Левой рукой государство бизнес душит, правой рукой пытается разжать пальцы левой руки, чтобы не придушить. В итоге дышать можно, но тяжело.

Еж — птица гордая, не пнёшь — не полетит. Малому и среднему бизнесу до политики обычно нет дела: во-первых, мы работаем, и у нас нет времени во всё это вникать, а во-вторых, малый и средний бизнес зачастую плохо осознаёт своё печальное положение в обществе, из-за чего тратит энергию не на защиту самого себя, а на лоббирование велодорожек или на бесплатное слепое участие в борьбе крупных игроков — в атаке банкиров на ЦБ, например.

Вот посмотрите на евреев, как они всё правильно делают. Ни один депутат, ни один журналист на евреев просто так бочку катить не будет, а если будет, так 10 раз перед этим подумает о последствиях. Потому что знает — любое неосторожное высказывание, и поднимется волна шума, а если пересечь определённую черту, то полетят заявления в прокуратуру. Бизнес в этом плане — безответная овца, манекен для битья. Про бизнес можно говорить самые отвратительные вещи, ни в малейшей степени не опасаясь получить уголовное дело по 282 статье.

Надеюсь, в обозримом будущем малый и средний бизнес начнёт брать с евреев пример. С каждой серьёзной конфликтной ситуацией возрастает число предпринимателей, которые понимают — всё это неправильно, и надо что-то делать, чтобы себя защищать. Например, вступить в структуру, которая защищает конкретно их интересы, вступить в отраслевое объединение. Платить членские взносы, благо для бизнеса это необременительно, а свободную энергию тратить не на споры о большой политике, а на защиту интересов своего купеческого сословия.