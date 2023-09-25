 

Заворотнюк проиграла суд: теперь от нее требуют деньги

25.09.2023, 20:30, Разное
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Жизнь Анастасии Заворотнюк в последние четыре года находится под прицелом общественности. После рождения младшей дочери, у актрисы диагностировали опухоль мозга. Все это время звезда сериала “Моя прекрасная няня” борется со страшной болезнью, а ее родные тщательно скрывают состояние любимицы многих.

И пока популярная актриса пропала со всех радаров, журналисты активно следят за жизнью ее дочери – Анны Заворотнюк. Недавно стало известно, что известный российский банк решил подать в суд на 27-летнюю наследницу артистки из-за задолженности.

Многие успели предположить, что долг связан с шоурумом, который молодая предпринимательница открывала в Москве. Правда, вскоре пришлось его закрыть, потому что, особым спросом он не пользовался. Истинная причина задолженности так и не стала известна, а Анна Заворотнюк предпочла хранить молчание.

В последнее время наследницу популярной актрисы тяжело найти. Она вечно в поездках: то в Москве, то в Дубае, то в Калининграде. Видимо, даже суд не смог ее поймать. Как оказалось, Анна даже не явилась в инстанцию ради разбирательства. Суд она проиграла, и теперь от нее требуют деньги. Сумма долга составляет 86 тысяч рублей.

Ранее “Дни.ру” писали, что в Сеть слили сделанное в США фото Анастасии Заворотнюк.


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