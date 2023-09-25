 

Когда электромобили полностью заменят топливные авто: ответ эксперта

25.09.2023, 20:30, Разное
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Сейчас проблема загрязнения экологии очень беспокоит человечество, поэтому все находятся в поисках решения нависшей угрозы Земле. Люди полагают, что спасти планету от экологической катастрофы поможет переход на иные виды топлива, используемые в транспорте. Поэтому уже сейчас некоторые водители пересаживаются на авто, не производящие выхлопных газов, – электромобили.

Основатель дилерского центра Tesla в России Алексей Еремчук в беседе с интернет-изданием “Подмосковье сегодня” отметил, что уже через 10 лет электромобили будут доминировать на автодорогах крупных городов. Однако полный переход на экологически чистый транспорт займет весьма много времени, поскольку грузовики и самолеты долго будут зависеть от топлива.


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