Мнение: Айти-рынок возможностей, гибкие экспортные пошлины и обвал торговли с Германией

1. Заниматься программированием в России сейчас выгодно и перспективно не только из-за высоких зарплат. В отличие от многих других секторов, айти-рынок в России слабо монополизирован. Бизнесмены в сфере айти, небольшие команды программистов могут рассчитывать, что если сделают всё правильно, то найдут свою нишу на рынке и смогут продавать свой продукт без посредников (ссылка):



В 2023 году размер IТ-рынка в России составил 1,6 триллиона рублей, следует из данных компании Cloud.ru. Большая часть этих цифр пришлась на software (39 процентов), it-services — 36 процентов и hardware — 25 процентов. <…>

IТ-индустрия остается рынком возможностей. Только 21 процент рынка приходится на топ-10 крупнейших по выручке ИТ-компаний. Остальные 79 процентов распределены между топ-500 поставщиков. Годом ранее эта цифра находилась на уровне 83 процентов, что свидетельствует о быстром росте рынка и высокой конкурентности.

Герман Греф заявил на днях, что дефицит айтишников мы в ближайшие годы не восполним никак, вот хоть что делай. Если бы я был склонен к маханию шашкой, я бы уволил из Минпросвета каждого третьего, и объяснил бы, что если в школах не начнут учить программированию, то через год уволю вторую треть, а через два года — последнюю. Но я к маханию шашкой не склонен, а люди, принимающие кадровые решения такого уровня, тем более не склонны. Поэтому в наших школах вместо программирования будут изучать строение нашего с вами любимого паука-крестовика. Напомню, предмет «информатика» в школах теоретически есть, но на практике там учат примерно следующему (ссылка):

…В языке существует также некоторое количество различных цепочек символов, рассматриваемых как единые смысловые элементы с фиксированным значением. Такие цепочки символов называются «служебными словами». В таблице 3.1. приведены основные служебные слова, которые мы будем использовать при записи программ на языке Паскаль…

Проще говоря, как повезёт с учителем и с учеником. Если ученику будет интересно, а учитель будет разбираться в предмете, отложить учебник в сторону и освоить азы программирования вполне реально. Однако большинству учеников интереснее поскорее услышать звонок, а большинство учителей информатики в своём предмете плавает. Отсюда и непреодолимый дефицит, на который глава Сбера справедливо указывает.

Из этого вывод. Перекатываться в программирование ещё не поздно. Ну, серьёзно, зачем зарабатывать 50 тысяч, если можно подучиться, и за те же 8 часов зарабатывать 150 тысяч?

2. Российские власти хотят сократить влияние курса рубля на стоимость импортных товаров (ссылка):



Профильные российские ведомства задумали ввести гибкие экспортные пошлины на широкий круг товаров в зависимости от колебаний курса рубля для защиты внутреннего рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федерального чиновника, знакомого с ходом обсуждения вопроса.

По словам собеседника агентства, пошлина составит 4-7 процентов в зависимости от курса, а при 80 рублях за доллар и ниже будет нулевой. Отмечается, что инициатива может помочь избежать скачков цен на внутреннем рынке. Цель данной идеи заключается в стабилизации валютного курса.

По предложениям профильных российских ведомств из-под действия пошлин могут быть выведены в том числе товары с высокой импортной составляющей и продукция высоких переделов.

Народ жалуется, что всё очень плохо. Цитирую из письма:

Сегодня, 21 сентября, в 19-30 Правительство РФ опубликовало Постановление №1538, согласно которому с 1 октября в стране начнут действовать гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для всей номенклатуры товаров, за некоторыми исключениями. При курсе доллара больше 95 рублей пошлина 7%.

Как предполагается бизнесменам заключать контракты с зарубежными контрагентами на экспорт чего-то из России, если ты заранее не знаешь — какая будет пошлина в момент, когда ты нужный зарубежному клиенту товар произведёшь? Даже если у тебя короткий производственный цикл — всё равно, у нас же не ОАЭ, курс доллара наперёд никому не известен.

Только с заведомо большой маржой, а это на многих рынках затруднительно из-за конкуренции с производителями в других странах.

Ну и как обычно, к сожалению — никакого исключения для заключённых ранее контрактов. Что делать небольшому производителю предметов искусства в Москве, если покупатель из Вьетнама внёс 100% предоплату, смог даже перевести её в РФ в юанях, и кожаные изделия для него производится прямо сейчас? Как поднять для него цену на 7% ?

А ведь экспортные контракты — все стоят на валютном контроле в банках. Нельзя подделать задним числом, что деньги по контракту от зарубежного покупателя поступили.

На мой взгляд, сама экспортная пошлина — явление нормальное, стандартный инструмент для настройки торговли. Собственно, многие рынки являются сейчас рынками продавца, так что, возможно, эту пошлину будут иностранные покупатели платить: цены для них вырастут, и они будут покупать по новым ценам.

А вот внезапность нововведения — это очень плохо. Вред для бизнеса и для бизнес-климата от подобных сюрпризов настолько велик, что никакое падение цен на внутреннем рынке его компенсировать не может. Часть бизнеса закроется, получив слишком большие убытки. Часть бизнеса просто закроет производство, уйдя из страны или переключившись на оптовую торговлю. В итоге экономика больше потеряет, чем приобретёт.

3. Немцы хвастаются, насколько сильно они сократили торговлю с Россией (ссылка):

Торговый оборот между Германией и Россией за первые семь месяцев 2023 года сократился на 76% по сравнению с 2022 годом, до €8,4 млрд. Об этом заявила глава Восточного комитета германской экономики Катрина Клаас-Мюльхойзер.

По ее словам, в годовом выражении падение составило €27 млрд. “Среди мировых торговых партнеров Германии Россия за год опустилась с 14 на 36 место”, – приводятся слова Клаас-Мюльхойзер в пресс-релизе ассоциации.

Она отметила, что большинство германских компаний сократили или сворачивают свое присутствие в РФ, хотя это не являлось целью введенных против РФ санкций.

Что ж, за дружбу с США надо платить. Рано или поздно отношения и взаимную торговлю придётся восстанавливать, но сделать это будет совсем не просто. А так широко, как это было ранее, немцев на российский рынок, вероятно, не допустят уже никогда.

Полагаю, для нас оно и к лучшему. Германия — довольно развитая страна, и сотрудничество с Германией может быть для нас полезно. Однако надо учитывать, что немцы, как и прочие партнёры с Запада, старались работать в России коррупционным путём, пропихивая дорогие аналоги китайских или российских товаров при помощи взяток и личных отношений. Замена немецких товаров на аналогичные зачастую весьма выгодна — что бы там коррупционеры ни рассказывали про «немецкое качество». Кроме того, в нагрузку к торговле с Германией шли воровство мозгов, спонсирование пятой колонны и прочие злодейства. В итоге, пожалуй, стоит признать эту конфету отравленной. Если всё учесть, получится, что нам выгоднее честно враждовать с Германией, нежели страдать от её лицемерной дружбы.