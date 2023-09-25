Мнение: Чем меньше валюты, тем больше бензина?

Гении управленческой мысли РФ не перестают радовать своими решениями. На днях они, «дабы преодолеть возникающий дефицит на российском рынке», попросту запретили экспорт нефтепродуктов из России.

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на постановление премьер-министра Михаила Мишустина. «Правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка», — говорится в заявлении.

Дивно. А теперь следим за руками. Цепочка событий такова.

1. Ввиду введенных в рамках санкций и торгового эмбарго со стороны большей части стран мира, у РФ резко упал экспорт товаров и услуг.

2. Ввиду уменьшения экспортных возможностей в страну стало поступать значительно меньше валюты «недружественных стран».

3. Поскольку у России стало меньше валюты – стал стремительно падать курс рубля.

4. Падает курс рубля – у компаний, владеющих нефтеперерабатывающими заводами в России, возникает сильный соблазн продавать нефтепродукты не на российском рынке, а за рубежом – так как это принесет им в разы больший доход.

5. На фоне сильного доллара нефтекомпании стали всеми правдами и неправдами гнать свои нефтепродукты за рубеж, поэтому в России возник дефицит предложения бензина и дизтоплива.

6. На фоне дефицита бензина и дизтоплива, вызванного слабым рублем, в России стали расти цены на них.

И что же делает правительство, чтобы стабилизировать цены? А попросту запрещает экспорт нефтепродуктов вовсе! Правда, «временно».

Но, таким образом, получается, что в ответ на попытки Запада ограничить экспорт из России, чтобы оставить РФ без валюты, правительство… само ограничивает экспорт из России! Бензин и дизтопливо не будут проданы за границу, в страну, стало быть, поступит ЕЩЕ МЕНЬШЕ валюты, и, значит, рубль опять ослабеет, что вызовет еще больший соблазн у нефтекомпаний как-нибудь, хоть тушкой, хоть чучелом, но все же продать нефтепродукты на Запад. Круг замкнулся…