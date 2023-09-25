 

Мнение: Чем меньше валюты, тем больше бензина?

25.09.2023, 20:05, Разное
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Гении управленческой мысли РФ не перестают радовать своими решениями. На днях они, «дабы преодолеть возникающий дефицит на российском рынке», попросту запретили экспорт нефтепродуктов из России.

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на постановление премьер-министра Михаила Мишустина. «Правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка», — говорится в заявлении.

Дивно. А теперь следим за руками. Цепочка событий такова.

1. Ввиду введенных в рамках санкций и торгового эмбарго со стороны большей части стран мира, у РФ резко упал экспорт товаров и услуг.
2. Ввиду уменьшения экспортных возможностей в страну стало поступать значительно меньше валюты «недружественных стран».
3. Поскольку у России стало меньше валюты – стал стремительно падать курс рубля.
4. Падает курс рубля – у компаний, владеющих нефтеперерабатывающими заводами в России, возникает сильный соблазн продавать нефтепродукты не на российском рынке, а за рубежом – так как это принесет им в разы больший доход.
5. На фоне сильного доллара нефтекомпании стали всеми правдами и неправдами гнать свои нефтепродукты за рубеж, поэтому в России возник дефицит предложения бензина и дизтоплива.
6. На фоне дефицита бензина и дизтоплива, вызванного слабым рублем, в России стали расти цены на них.

И что же делает правительство, чтобы стабилизировать цены? А попросту запрещает экспорт нефтепродуктов вовсе! Правда, «временно».

Но, таким образом, получается, что в ответ на попытки Запада ограничить экспорт из России, чтобы оставить РФ без валюты, правительство… само ограничивает экспорт из России! Бензин и дизтопливо не будут проданы за границу, в страну, стало быть, поступит ЕЩЕ МЕНЬШЕ валюты, и, значит, рубль опять ослабеет, что вызовет еще больший соблазн у нефтекомпаний как-нибудь, хоть тушкой, хоть чучелом, но все же продать нефтепродукты на Запад. Круг замкнулся…

Источник: Размышления вольного социолога


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