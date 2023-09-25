В Минпросвещения открыли горячую линию для сбора предложений по улучшению учебника по истории России

По инициативе Владимира Мединского 25 сентября в министерстве просвещения начала работу горячая линия, благодаря которой граждане смогут направить свои предложения о правках в школьный учебник по истории России.

За первый день операторы приняли полторы тысячи звонков – граждане благодарили авторов за «спасение наших детей от западной пропаганды» и выступали с конструктивными идеями по улучшению учебного пособия.

– Нам очень приятно, что самые разные люди высоко оценили созданный нами учебник. И особенно отрадно, что россияне искренне хотят улучшить пособие: кто-то обратил внимание на неправильно поставленную запятую, а кто-то предложил пересмотреть концепцию отдельных разделов, – рассказал журналистам Мединский.

Горячая линия будет работать до конца октября, после чего все предложения граждан будут рассмотрены специальной комиссией. Обновлённый учебник планируется выпустить в начале 2024 года.

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