Мнение: Серийное производство МС-21, «растительное золото» и нефть за 100

1. Западные санкции не смогли остановить развитие российского гражданского авиапрома, несмотря на то, что они резко отсекли поставки авиакомпонентов в нашу страну. С замещением импортных деталей на российские компоненты наши инженеры справляются. Роман Ковригин, основатель проекта «Сделано у нас», пишет (ссылка):



Совсем тихо, никому незаметно, с максимальным игнором СМИ, как и положено великому событию, в России запустили серийное производство МС-21.

Причем, запустили уже давно. Сейчас уже 18 лайнеров находятся в разной степени готовности, пять планеров уже готовы и началась установка оборудования. Эта новость тихонько появилась в интервью Генерального директора «Яковлева» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) Андрея Богинского, которое он дал ТАСС.

Основные моменты:

* «Яковлев» изготавливает первые серийные машины МС-21. Сейчас в производстве 18 этих самолетов (шесть из них должны пополнить парк «Аэрофлота», еще 12 – «России»). Они все находятся в разной стадии производства. Первые пять планеров уже готовы, собраны, началась установка отечественных систем и агрегатов.

* Поставки МС-21 начнутся с 2024 года.

* Первые два серийных SJ-100 будут готовы в этом году.

В последнем пункте речь идёт о серийных Суперджетах-100 с полностью импортозамещёнными компонентами. А помните, сколько был разговоров, сколько было споров о начинке Суперджета? Как язвительно заявляли всепропальщики, что ничего-то своего у нас делать не умеют, что чуть ли не весь Суперджет состоит из иностранных деталей и систем? Полагаю, теперь они вычеркнут эту тему из методичек, а когда их будут тыкать носом, начнут выдумывать что-нибудь в духе «поставили списанные детали», «купили китайское», «переклеили шильдик» или «сделали плохое, но своё».

2. Больше всего мы экспортируем углеводородов — нефть, газ, бензин, вот это всё. На втором месте — еда. Экспорт пищевых продуктов стал надёжным источником пополнения российского бюджета (ссылка):



Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, из чего складываются доходы бюджета России. Его слова приводит РИА Новости.

Давыдов назвал главную статью доходов бюджета России после нефти и газа и отнес к ней экспорт продовольствия. Он подчеркнул, что поставки АПК в другие страны заметно увеличиваются. <…>

«В основном сейчас экспортируем зерновые. Это львиная доля. Также масличные культуры, масло, растительное масло, подсолнечник.»

Представитель ФТС добавил, что основными покупателями российского зерна являются Китай, Ближний Восток, Египет и Казахстан.

Не грех снова процитировать статью из далёкого 1999 (ссылка):

Россия просит у США еще немного еды

США получили официальную просьбу России о предоставлении в текущем году дополнительной продовольственной помощи, заявил в Вашингтоне министр сельского хозяйства США Дэн Гликман. Как сообщает РИА “Новости”, эта просьба в настоящее время изучается американской стороной.

В заявлении Гликмана подчеркивается, что реакция правительства США на просьбу о дополнительной продовольственной помощи будет зависеть от того, насколько успешно будет осуществляться текущая программа поставок в Россию американского зерна и продуктов.

Напомню ещё раз очевидное: бесконечно выгоднее враждовать с США, как сейчас, чем дружить, как в 1999. Дружба с США — война, голод и разруха. Плохие отношения с США — нормальная жизнь. Увидели американского политика — постарайтесь его чем-нибудь посильнее обидеть, чтобы ему и в голову не пришло лезть к вам со своими объятьями. Или, лучше, оттолкните длинной палкой, чтобы он при всём желании вас в спину ударить не смог.

3. С экспортом нефти у России также всё хорошо (ссылка):

Нефтегазовые доходы федерального бюджета России, которые составляют около трети от общего объема доходов, в сентябре вырастут на 14 процентов по сравнению с августом и составят около 733 миллиардов рублей. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные расчеты.

Это только начало, ждём дальнейший рост цен. Западные инвестиционные хедж-фонды, по данным газеты Financial Times сейчас делают ставку на запрыгивание барреля Брент за 100 долларов (ссылка). Они связывают это со скоординированным сокращением добычи и экспорта России и Саудовской Аравии. ОПЕК+, как видите продолжает успешно работать.

Кроме того, на носу зима, нужно топливо, а в американских нефтехранилищах вместо нефти гуляет гулкое эхо (ссылка). Устойчивого долгосрочного снижения цен американцы так и не дождались, а раз физику обмануть не вышло, им придётся теперь пополнять запасы. И этот, и другие факторы внесут свой вклад в дальнейший рост цен на нефть.

Впрочем, всё это не означает, что я сейчас пойду и поставлю кучу денег на рост нефтяных цен в октябре. Американцы могут при помощи нехитрых манипуляций нарисовать любую цену на баррель, хоть 3 доллара. Да, в итоге нефть закончится физически, и тогда цену установит рынок, и эта цена будет такой высокой, что дедушка Байден закряхтит, как от удара кочергой. Но вот когда будет это самое «в итоге» — через месяц или через полгода — пока что неясно.