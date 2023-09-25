9to5Mac высказались о проблемах с приватностью после обновления iOS 17

Павлова После установки iOS 17 некоторые владельцы iPhone столкнулись с неожиданным сбросом настроек приватности, не получив предупреждения. Эту проблему первыми выявила группа разработчиков из Германии и Канады, известная как Mysk и активно действующая на Twitter под этим псевдонимом.

Они обратили внимание на изменения в меню “Конфиденциальность и безопасность” на некоторых устройствах после обновления iOS. В частности, настройки автоматически менялись, включая передачу информации о местоположении и использовании iPhone в Apple.

Apple заявила, что такие изменения в настройках приватности не должны происходить, и начала расследование инцидентов, связанных с этой проблемой. Они также подчеркнули, что данные о местоположении защищены сквозным алгоритмом и не могут быть доступны сотрудникам Apple.

Обычно iOS использует геоданные для добавления геотегов к фотографиям и предоставления рекомендаций в App Store. Несмотря на то, что эти опции могут показаться безвредными, специалисты Mysk рекомендуют пользователю отключать их, чтобы обеспечить цифровую гигиену.