Скандалы: А деньги то откуда?

Банки Сингапура ужесточили проверки из-за скандала с отмыванием $1,8 млрд

Сингапурские банки усилили проверку клиентов на фоне скандала с отмыванием денег на сумму 2,4 млрд сингапурских долларов ($1,8 млрд), пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. В августе в Сингапуре арестовали десять иностранцев (среди них были граждане Китая, Кипра, Турции, Камбоджи, Вануату, они имели паспорта и других государств) которых обвинили в отмывании денег, пишет местная газета The Straits Times.Сумма 2,4 млрд сингапурских долларов была названа уже в сентябре — на такую сумму были арестованы активы задержанных. При задержании у них обнаружили крупные суммы наличных денег, криптовалюту, золотые слитки, ювелирные изделия и другие предметы роскоши, электронику.

FT пишет со ссылкой на источники, что Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) отправило всем финансовым организациям уведомления с предписанием тщательно проверять сделки с подозреваемыми и связанными с ними лицами и компаниями. MAS составило соответствующий список.

«Если у вас есть паспорт Китайской Народной Республики или паспорт любой из стран, откуда были подозреваемые в рамках расследования, например Кипра, Вануату или Камбоджи, вы получаете «красную карточку», — сказал FT один из консультантов в сфере частного банковского обслуживания.

Теперь период ожидания при открытии счета составляет три-четыре месяца, хотя раньше он длился менее одного. Некоторые существующие счета закрывают, говорят источники газеты.

В рамках расследования полиция обратилась за информацией к малайзийскому банку CIMB и в его местной «дочке», швейцарским Credit Suisse и Bank Julius Baer.

Неназванный представитель международной фирмы, с которым говорила газета, сказал, что его клиенты довольны проведением таких проверок, поскольку «это дает чувство безопасности» и показывает, «что Сингапур борется с любой незаконной деятельностью». «Это признак зрелости Сингапура как финансового центра», — заявил он.

Лилия Пашкова

Оригинал материала: “РБК”