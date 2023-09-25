Навка рассказала об участии Костомарова в ее ледовом шоу

Татьяна Навка заявила в одном из своих последних

интервью, что в ее ледовом шоу может поучаствовать ее бывший партнер Роман Костомаров.

Известный фигурист сейчас проходит реабилитацию после

длительного лечения. Вместе с этим он проводит тренировки, строит планы, посещает

съемки на ТВ, и не исключено, что вскоре выйдет на лед в шоу своей коллеги.

Татьяна Навка призналась, что о сроках говорить пока рано, но,

тем не менее, появление Романа в шоу возможно. Более того, она отметила, что всегда ждет

Романа на своем представлении и в любой момент готова помочь ему, оказать поддержку. Однако, когда

спортсмен сможет вернуться на лед и выступать, пока не сообщается.

Напомним, что зимой у фигуриста Романа Костомарова после

перенесенного гриппа развился сепсис. На фоне резкого ухудшения состояния, фигурист оказался в реанимации. Ему подключили аппараты ИВЛ и ЭКМО. Роману провели

операцию по ампутации конечностей, чтобы остановить развитие сепсиса. К счастью, спортсмена удалось спасти. Во время лечения и реабилитации фигуриста рядом с ним постоянно

находилась его семья.

Сейчас Роман Костомаров продолжает восстановление. Он постоянно на связи со своими подписчиками. На своих страницах в соцсетях фигурист публикует фото со своих тренировок.