Больше половины россиян отказываются от больничного: названы причины

СК “Росгосстрах” и исследовательский центр “Зарплата.ру” в ходе проведенного опроса выяснили, что свыше 60% россиян не берут больничный в случае болезни. Как отмечают “Вести Подмосковья”, многие из них при недуге работают дома, отлеживаются несколько дней и возвращаются на работу или вообще лечатся на рабочем месте.

Опрошенные объяснили, почему отказываются от больничного. URA.ru сообщает, что некоторые россияне не хотят уходить на больничный из-за финансовых потерь, отсутствия заменяющих их коллег или же из-за того, что в компании это просто не принято. Сайт VSE42.RU пишет: за год количество людей, отказывающихся от больничного, выросло на 7%.