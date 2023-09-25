Решетников: Российская экономика столкнулась с двумя внутренними рисками

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников выразил озабоченность в отношении основных внутренних рисков, с которыми сталкивается российская экономика. Он отметил, что эти риски включают чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики и дефицит трудовых ресурсов. Говоря перед Советом Федерации, он также предостерег о возросшей потребности в трудовой силе, которая предстоит покрыть в ближайшие годы.

Согласно Максиму Решетникову, с учетом прогноза на 2030 год и ожидаемого роста производительности, РФ понадобится дополнительно 2,3 миллиона человек на рынке труда. Он подчеркнул, что половина этой потребности может быть удовлетворена внутренними источниками, такими как эффект от пенсионной реформы и увеличение занятости молодежи. Однако вторую половину предстоит компенсировать через увеличение производительности труда в различных отраслях, активное привлечение студентов и граждан, не зарегистрированных в службах занятости, а также через миграционные потоки.

Как указывалось в июльском отчете, доля компаний, столкнувшихся с нехваткой кадров, достигла рекордных 50% (при этом только 1,6% опрошенных отметили избыток рабочей силы). Важно отметить, что уровень безработицы в РФ снизился до исторического минимума на уровне 3% к июлю, сравнительно с 3,1% в июне. Согласно данным Минтруда, наибольший спрос на рабочую силу был зафиксирован в области обрабатывающих предприятий, строительства и транспорта.

По всей видимости, российская экономика сталкивается с вызовами, связанными с денежно-кредитной политикой и дефицитом трудовых ресурсов, и эти вопросы требуют внимания и решения в ближайшем будущем.