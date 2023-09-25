Скандалы: «В Челябинске началась дичь»

Банда «смотрящих» вымогает у дальнобойщиков деньги

В Челябинске несколько дальнобойщиков пожаловались на «смотрящих», которые вымогают у них деньги, угрожая устроить проблемы на дорогах и даже разделаться с ними. Один из инцидентов попал на видео. В МВД уже отреагировали на произошедшее и узнали мужчину в кадре. В Челябинске дальнобойщики пожаловались на неизвестных, которые вымогают у них деньги. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам водителей грузовых автомобилей, злоумышленники орудуют около парковки «Челябинского тракторного завода». Неизвестные, которые называют себя смотрящими, требуют оплатить проезд по городу. Отказавшимся дальнобойщикам обещают проткнуть колеса, устроить проблемы на дорогах и даже разделаться с ними.

Как работают вымогатели

Один из водителей снял разговор со «смотрящим» на видео. На кадрах виден мужчина среднего возраста с короткой стрижкой в темном спортивном костюме и кроссовках. Он записывает номер фуры на небольшой бумажке и параллельно сообщает, что в городе работают пять бригад.

Неизвестный представился Олегом ЧТЗовским.

«Кто у нас за городом смотрит, ЧТЗовские пацаны, пусть твой шеф поинтересуется», — сказал он водителю, забирая тысячу рублей.

Видео распространили по чатам дальнобойщиков. Так водители грузовых автомобилей хотят предупредить коллег, что «такая дичь опять началась в Челябинске».

Мужчина на видео был судим

«Подъем» со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области сообщил, что полиция взяла ситуацию под контроль.

«Проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению места, где действует данный гражданин, и документированию его действий. Всем заинтересованным службам даны поручения», — заявили в ведомстве.

Как выяснилось, мужчина, который на кадрах вымогает деньги, ранее привлекался к уголовной ответственности.

90-е в Новосибирске

Разгул бандитизма в РФ обычно ассоциируется с лихими 90-ми, однако в последние годы в некоторых городах страны появлялись преступные группы. Например, в Новосибирске с октября 2019 года по апрель 2020 года действовала банда «Семеновских». Лидером группировки стал 25-летний Михаил Семенов. Позднее оперативники дали банде название по его имени.

Банда планировала нападать только на наркоманов и закладчиков, так как они точно не сдали бы их полиции. Злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и начинали прессинг.

«Угрожая применением оружия, сажали в автомобиль, где забирали имущество у людей, узнавали, с кем они проживают, в случае, если люди проживали одни, вместе с потерпевшим, также под угрозой применения оружия, ехали по месту жительства, где открыто из квартиры уже похищали все имущество, находящееся там», — рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Новосибирской области Владимир Бондаренко.

Местные жители, узнав о появлении банды, скооперировались и помогали друг другу. Злоумышленников задержали только через полгода.

Руководителя банды Михаила Семенова приговорили к 15 годам и 1 месяцу лишения свободы, Владимира Шейделя — к 13 годам и 1 месяцу, Валерия Панюшкина — к 12 годам и 1 месяцу, Виктора Каткова — к 7 годам 9 месяцам. Все четверо отбывают наказание в колонии строгого режима.

Алена Фомина

Оригинал материала: “Газета.ру”