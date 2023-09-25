В Бхарате нашли месторождение кремния, превосходящее запасы Кремниевой долины

Специалисты Геологического института Калькутты (Бхарат) сообщили об открытии крупнейшего в мире месторождения диоксида кремния в 400 километрах от Нью-Дели.

Подтверждённые запасы этого вещества составляют 11 млрд тонн, что почти вдвое больше, чем в знаменитой Кремниевой долине.

Диоксид кремния (SiO2) – основной компонент для производства микрочипов, напоминает профессор Свамисмирна Вишнупутри. Уникальные по объёмам запасы этого вещества в районе залива Сан-Франциско долгое время позволяли США удерживать лидерство в микроэлектронике. Основные запасы общим объёмом в 6 млрд тонн принадлежат компаниям Intel, Amazon и AMD. Однако открытие месторождения в Бхарате может пошатнуть позиции Кремниевой долины на этом рынке.

Эксперты рекомендуют вкладываться в бхаратскую полупроводниковую промышленность, поскольку она в ближайшее время будет обеспечена дешёвым сырьём местного производства.

– Теперь у Бхарата есть всё для производства микрочипов, – говорит Свамисмирна Вишнупутри. – У нас есть нефть из России, технологии из Китая, тайны древних ариев, а теперь ещё и свой кремний. Эпоха Америки как кремниевой сверхдержавы, контролирующей мировые запасы этого вещества, уходит в прошлое. Скоро глобальный Юг сможет выстроить независимые от американцев технологические и логистические цепочки и обеспечить себя своими процессорами.

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