 

Четырехлетняя дочь Виторгана закатила истерику на публике: и вот почему

25.09.2023, 17:17, Разное
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Эммануил Виторган и Ирина Млодик вывели в свет маленьких дочерей. На прошлых выходных звездные родители повели девочек в Театр имени Вахтангова. Но, увы, спокойно и с удовольствием посмотреть “Кота в сапогах” семье не удалось.

Вместо того, чтобы следить за приключениями ловкого и предприимчивого кота, четырехлетняя Клара внезапно громко разрыдалась. Оказалось, что напугали ее “страшные дяди в костюмах”. Уговоры родителей и объяснения старшей сестры, что это не настоящие злодеи, а просто такие костюмы, не сработали. Малышка, сидя на руках папы, продолжала плакать и жаловаться на “страшных дядь”.

В конце концов, семья, пожалев младшую дочку, ушла домой со второго акта, так и не досмотрев постановку. Позже Ирина Млодик по-доброму подшучивала над нештатной ситуацией, выкладывая в своих соцсетях видео и фото с того злополучного вечера.

Поклонники звездной пары поддержали малышку, очень тепло комментируя случившееся. Они считают, что быть доброй и трепетной девочкой – это здорово. Кто-то считает, что испуг юной зрительницы – это прежде всего отличная и достоверная игра актеров, изображавших тех самых разбойников. Некоторые поделились собственным опытом похода в театр с маленькими детьми и рассказали об их реакции на происходящее на сцене.


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