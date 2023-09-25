 

Китай начал производство 7-нм микрочипов вопреки американским санкциям

25.09.2023, 16:55, Разное
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Китай успешно перешел к массовому производству микрочипов с технологией 7 нм, несмотря на санкции со стороны США. Об этом пишет издание “Известия”.

Стоит отметить, что на Западе уже началось массовое производство микрочипов с технологией 5 нм, а также были созданы чипы с технологией 3 нм. В то время как западные компании, включая тайваньские, используют технологию EUV (экстремального ультрафиолета) для производства 7-нм микрочипов, Китай применяет литографические машины с технологией DUV (глубокого ультрафиолета), что повышает себестоимость продукции. Однако Китай компенсирует это субсидиями.

По мнению блогера Дилана Пателя, санкции, введенные Западом, могут замедлить, но не остановить проникновение новейших технологий в Китай. Он утверждает, что единственным способом предотвратить появление 5-нм чипов и инноваций в сфере полупроводников в Китае является полный запрет на поставки соответствующего оборудования и комплектующих в страну.

В июле было объявлено, что США и Нидерланды планируют ввести новые ограничения в отношении китайских производителей микрочипов. Ранее Bloomberg сообщал о кризисе на рынке микрочипов.


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