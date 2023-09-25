 

Спецвыпуск Той самой «Новой газеты»

25.09.2023, 16:45, Разное
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🗞Несмотря ни на что, мы выпустили бумажную версию спецвыпуска Той самой «Новой газеты». И это особенный номер — номер солидарности.Он посвящен политзаключенным. Их в РФ уже более 400. И количество увеличивается с каждым днем.
❌ Они выступили против СВО, против коррупции, против украденных выборов, против обнуления президентских сроков…Их продолжают мучить, но никто из них не отказался от своих убеждений.Купить спецвыпуск «Этап», вышедший из-за ограничений закона крохотным тиражом в 999 экземпляров, можно в магазине редакции «Новой» 👉 https://novayagazeta.shop/new2023Или у наших партнеров:📍 Москва: Книжный магазин «Пархоменко»  parhomenkobooks.ru г. Москва, ул. Татарская, 14 Тел.: + 7 9269242413  📍Санкт-Петербург:«Подписные издания»  podpisnie.ruЛитейный пр., 57Тел.: +7 812 2735053  «Все свободны» Vse-svobodny.com ул. Некрасова 23Тел. +7 9119774047 «Порядок слов» wordorder.ruНабережная реки Фонтанки, 15 +7 (931) 594-41-10📍 Новосибирск«Перемен», @detiperemen

Источник: Новая газета


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