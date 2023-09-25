Скандалы: О завтра и не думают

Россияне бьют рекорды по необеспеченному кредитованию

Рекордный рост кредитной активности населения России фиксирует в своем канале финансовый аналитики Павел Спайдел, со ссылкой на отчет Центробанка РФ. Только в августе 2023 года прирост кредитов составил около 1 трлн рублей, что на 63% превышает предыдущий рекорд в июне 2023 года. Темпы кредитования удивительно высокие. С января по август 2023 года чистый прирост кредитов составил 4.1 трлн рублей, что почти в 4 раза больше, чем в 2022 году (1.1 трлн) и на 14% выше, чем в 2021 году (3.6 трлн).

Несмотря на повышение процентных ставок и более строгие требования к выдаче кредитов, инерция может быть достаточной для преодоления годового рекорда, установленного в 2021 году — 5.1 трлн рублей чистого прироста.

Активность объясняется ожиданием ужесточения правил кредитования

Особенно заметным был август 2023 года. Ипотечные кредиты показали абсолютный рекорд с приростом на 579 млрд рублей, что на 60% больше предыдущего рекорда в июне 2023 года. С начала года ипотечный портфель вырос на 2.4 трлн рублей по сравнению с 1 трлн в 2022 году и 1.7 трлн в 2021 году.

Необеспеченные потребительские кредиты различных типов также установили новый рекорд с приростом на 314 млрд рублей, обновив предыдущий, зафиксированный в июле 2023 года на 23%. С начала года кредитный портфель вырос на 1.4 трлн рублей по сравнению с 53 млрд в 2022 году (рост в 27 раз) и 1.4 трлн в 2021 году.

Автокредиты показали второй лучший результат за всю историю с приростом на 62 млрд рублей, а за первые восемь месяцев 2023 года рост составил 282 млрд рублей по сравнению с сокращением на 45 млрд в 2022 году и приростом на 158 млрд в 2021 году. За весь 2021 год автокредиты выросли на 228 млрд рублей, то есть с января по август 2023 года уже был установлен новый рекорд.

Разгон кредитования начался с марта 2023 года, когда прирост составил 3.7 трлн рублей, превысив предыдущий рекорд за последние 6 месяцев в сентябре 2021 года (2.8 трлн рублей) на 33% или 8%, если учесть инфляцию. Все показатели указывают на рекордный импульс.

В августе такой резкий рост был обусловлен ожиданиями ужесточения ДКП и новых правил выдачи кредитов. Поэтому с сентября можно ожидать резкого замедления темпов роста.

Чтобы понять, насколько все запущено, пишет Спайдел, стоит отметить, что 60% всех потребительских кредитов берут физические лица, которые тратят более половины своего дохода на выплаты по долгам, а 27% расходуют более 80% своего дохода на эту цель. Это является очень серьезной проблемой. Любое изменение обстоятельств может сразу же самым трагическим образом сказаться на положении такого заемщика.

Кредитование с «полезной» нагрузкой

Однако, это не единственная проблема с кредитами в России. Как отмечает канал «Медиастанция», россияне стали значительно чаще жаловаться в Банк России на навязывание услуг при оформлении кредита

В 2023 году самым распространённым видом дополнительной услуги по кредиту стали различные виды страховки, подписки, услуги специалистов и консультации. Теперь же до многих россиян, взявших кредит в прошлом году или раньше, внезапно дошло, что им подсунули ненужные дополнительные услуги при его оформлении. Чаще всего предлагаются различные страховки, подписки на онлайн-кинотеатры, консультации психолога, юриста или астролога. Россиян решительно не устраивает то, что они не могут вернуть деньги за уже оформленное предложение. «Так что тем, кто верит в гадалок, рекомендуем сходить к ним самостоятельно, до оформления кредита: вдруг звезды вообще против того, чтобы вы брали кредит», — советуют журналисты.

Оригинал материала: “Новые известия”