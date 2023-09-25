Врач назвал повышенный аппетит возможным симптомом нескольких заболеваний

Повышенный аппетит может быть причиной некоторых заболеваний, рассказал диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев. По словам врача, не исключено, что постоянное желание поесть вызвано гипертиреозом, диабетом, проблемами с желудочно-кишечным трактом.

Если у человека развивается сахарный диабет, организм настойчиво продолжает требовать еду из-за недостатка питания клеток. В таком случае происходит лишь набор веса, отметил эксперт.А при нарушении работы щитовидной железы происходит избыточное образование гормонов, что приводит к повышенному метаболизму. Поэтому человек может много есть и не толстеть. Слова врача приводит “Радио 1”.