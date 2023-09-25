Размер индексации страховых пенсий в 2024 году составит всего 7,5 процентов

Согласно утвержденному на заседании правительства 22 сентября проекту бюджета Социального фонда на 2024–2026 годы, размер индексации страховых пенсий в 2024 году составит 7,5%. Это первый бюджет, сформированный после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единую структуру, а также внедрения единого тарифа страховых взносов для работодателей начиная с этого года.

Общий объем бюджета Социального фонда на 2024 год оценивается в 16,2 трлн рублей. Из этой суммы 16 трлн рублей будут сформированы за счет страховых взносов и трансферта из федерального бюджета. Оставшаяся часть средств представляет собой переходящий остаток бюджета фонда на 2023 год.

Наибольшая часть бюджета Социального фонда, а именно 10 трлн рублей, будет выделена на выплату пенсий. Второй по объему статьей расходов фонда будет поддержка семей с детьми, на которую запланировано свыше 2,2 трлн рублей. На третьем месте идут расходы на выплату больничных, пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком, на которые заложено около 1,1 трлн рублей.