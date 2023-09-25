 

Работники аккредитованных Минцифры IT-компаний будут получать зарплату только цифровыми рублями

25.09.2023, 15:33, Разное
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Министр цифрового развития Максут Шадаев и представитель Центробанка Ольга Скоробогатова анонсировали на Kazan Digital Week инновационную реформу: зарплаты всех сотрудников аккредитованных государством IT-компаний будут выплачиваться исключительно цифровыми рублями.

Эксперимент запускают 1 января 2024 года, а итоги подведут в июне. В случае успеха такая практика распространится на всех работников бюджетных организаций, муниципальных и государственных служащих.

– Айтишники – это в некотором смысле интеллектуальная элита нашей страны, которой мы должны быть благодарны за цифровые технологии и их стремительное распространение. Логично, что они первыми испытают на себе все прелести этих технологий, – сказал глава ведомства.

В свою очередь в ЦБ назвали «абсолютно правильным решением» обкат технологии на специалистах, хорошо в ней разбирающихся.

– Это как с автомобилями – на испытания их выводят не простые водители, а опытные инженеры-механики, которые в случае поломки могут что-то там подкрутить, где-то постучать и поехать дальше. С цифровым рублём принцип такой же, – пояснила Скоробогатова.

Для чистоты эксперимента рассматривается возможность временно запретить аккредитованным айтишникам пользоваться другими видами валют. Представители бизнеса уже поддержали это требование, отметив его прозрачность и объективную необходимость.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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