 

Почему певица Алсу прячет своего сына

25.09.2023, 15:10, Новости дня
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До 2016 года певица Алсу вместе с мужем Яном Абрамовым воспитывала
двух дочерей – Сафину и Микеллу. Долгожданный сын Рафаэль родился летом 2016
года. С тех пор, как звезда Евровидения стала многодетной матерью, она не
показывала лицо мальчика.

У многих возникает вопрос: почему Алсу прячет своего сына?
Ведь ему уже семь лет, и фанатов интересует, как выглядит юный наследник.

Однако, звездная мама не спешит выкладывать снимки сына.
Сравнительно недавно она начала публиковать фотографии младшего отпрыска в личном
аккаунте в соцсети, но на всех снимках мальчик повернут спиной к камере. Такая
таинственность породила множество слухов, мол, ребенок не совсем здоров. Но
певица все домыслы и сплетни по этому
поводу отрицает и говорит, что с мальчиком всё в порядке.

В одном из своих последних интервью Алсу поделилась с
фанатами радостью о музыкальных способностях Рафаэля. Она рассказала, что ее
сын играет на фортепиано и, возможно, пойдет по стопам известной мамы. Хотя
точно говорить о его будущей профессии пока рано, считает исполнительница хита “Solo”.

Зачем наводить тень на плетень, неизвестно. Вариантов тут
немного: или очередной пиар, или элементарная забота матери о сыне во избежание
к нему лишнего внимания.

Хотя внимания к одной из дочерей Алсу в СМИ более чем
достаточно.

В 2019 году на всю страну прогремел скандал с накруткой баллов для Микеллы
в шоу “Голос. Дети”, который оставил непреодолимый шлейф на репутации юной
вокалистки.


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