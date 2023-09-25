Почему певица Алсу прячет своего сына

До 2016 года певица Алсу вместе с мужем Яном Абрамовым воспитывала

двух дочерей – Сафину и Микеллу. Долгожданный сын Рафаэль родился летом 2016

года. С тех пор, как звезда Евровидения стала многодетной матерью, она не

показывала лицо мальчика.

У многих возникает вопрос: почему Алсу прячет своего сына?

Ведь ему уже семь лет, и фанатов интересует, как выглядит юный наследник.

Однако, звездная мама не спешит выкладывать снимки сына.

Сравнительно недавно она начала публиковать фотографии младшего отпрыска в личном

аккаунте в соцсети, но на всех снимках мальчик повернут спиной к камере. Такая

таинственность породила множество слухов, мол, ребенок не совсем здоров. Но

певица все домыслы и сплетни по этому

поводу отрицает и говорит, что с мальчиком всё в порядке.

В одном из своих последних интервью Алсу поделилась с

фанатами радостью о музыкальных способностях Рафаэля. Она рассказала, что ее

сын играет на фортепиано и, возможно, пойдет по стопам известной мамы. Хотя

точно говорить о его будущей профессии пока рано, считает исполнительница хита “Solo”.

Зачем наводить тень на плетень, неизвестно. Вариантов тут

немного: или очередной пиар, или элементарная забота матери о сыне во избежание

к нему лишнего внимания.

Хотя внимания к одной из дочерей Алсу в СМИ более чем

достаточно.

В 2019 году на всю страну прогремел скандал с накруткой баллов для Микеллы

в шоу “Голос. Дети”, который оставил непреодолимый шлейф на репутации юной

вокалистки.