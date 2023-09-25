 

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

25.09.2023, 15:10, Новости дня
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В российской столице на протяжении нескольких недель установилась аномально теплая погода. По прогнозам синоптиков, осадков в городе не ожидается.

В связи с этим Гидрометцентр России объявил четвертый уровень пожарной опасности в Москве и Подмосковье, передает телеканал “360”. Период предупреждения — до восьми часов утра 26 сентября. Местами сохранится высокая пожарная опасность.


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