Среднегодовая инфляция в РФ ожидается на уровне 7,2 процента. Но это официальная и не потребительская

Глава Минэкономики РФ Максим Решетников в ходе своего выступления перед Советом Федерации, объявил, что среднегодовая инфляция в стране ожидается на уровне 7,2% в 2024 году. По его мнению, инфляция останется на высоких уровнях в следующем году. Он отметил, что инфляция с декабря по декабрь составит 7,5%, а к концу 2024 года планируется снижение до 4,5%.

Центральный банк также представил свой прогноз, утверждая, что инфляция в РФ продолжит расти в ближайшие месяцы и к концу 2023 года достигнет отметки 6–7%. Этот рост объясняется ослаблением рубля и перепроизводством внутреннего спроса, превышающим предложение на рынке. Однако Министерство Экономического Развития страны уверено, что в 2024 году инфляция снизится до 4,5%.