Скандалы: Сурковы купили усадьбу Тинькова

Супруга экс-помощника президента РФ Владислава Суркова Наталия Дубовицкая стала владелицей туристического актива в дельте Волги – ООО «Ла Дача Астрахань»

С апреля 2022 года компания «Ла Дача Астрахань», на которую записан частный гостевой комплекс «Волга дача», успела несколько раз сменить владельцев, но всякий раз находились свидетельства их связи с Тиньковым. Эти сделки происходили на фоне уверений бизнесмена о продаже всех активов в России и подаче им заявлений об отказе от гражданства РФ.

Весной этого года ООО «Ла Дача Астрахань» перешло офшорным структурам, связанным с топ-менеджером «Норникеля» Сергеем Батехиным («Норникель» – основной актив миллиардера Владимира Потанина, который купил «Тинькофф банк» у Олега Тинькова). В июле 2023 года агентство недвижимости NF Group объявило о поиске покупателя на усадьбу: объект оценивался в 500–900 млн рублей. Агентство подтверждало, что объект контролируют структуры, связанные с Потаниным, но холдинг олигарха опровергал владение усадьбой. После череды смены собственников в едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) появилась фамилия Дубовицкой.

Гендиректором компании «Ла Дача Астрахань» с 2017 года и до сих пор значится Станислав Подольский, который ранее работал в финансовой группе «Тинькофф» под руководством уехавшего за рубеж бизнесмена и считается его доверенным лицом. Тот же Подольский руководит смежным ООО «Ла Дача Сервис», которое вместе с упомянутым юрлицом досталось Сурковым.

В бытность Суркова чиновником (период 1999–2020 годов) его семья вряд ли могла приобрести подобные виллы на официальные доходы. Согласно декларациям, максимальный доход Наталии Дубовицкой зафиксирован в 2010 году (125 млн рублей), в 2009-м – 85 млн рублей, 2008-м – 56 млн рублей. В 2010-х годах доход Суркова составлял 5–8 млн рублей, Дубовицкой – в диапазоне 1–9 млн рублей.

Дубовицкая несколько лет занимается бизнесом , основной её актив – доли в салонах красоты Beauty Bureau. Совокупная выручка этих салонов за 2021 год достигла 452 млн рублей, чистая прибыль – 11,5 млн рублей. К настоящему моменту они разделили этот бизнес с Полиной Юмашевой и у супруги Суркова осталась доля в ООО «Бюро СПб» (доля Дубовицкой – 22 процента, выручка в 2022 году – 177 млн, прибыль – 8,5 млн рублей) и ООО «Бюро Дрим» (72 процента – доля, выручка – 89 млн рублей, чистая прибыль – 9 млн рублей за прошлый год, по данным базы «Контур.Фокус»). То есть на долю Дубовицкой официально приходится лишь несколько миллионов прибыли в год.

Тинькова не выпускают из гражданства

Любые активы «уходящих из России» бизнес-деятелей продаются с существенным дисконтом – это правило применимо, если реальным продавцом усадьбы был Тиньков. Но если продавцом выступил Потанин, большая скидка для Сурковых настолько же вероятна. Не исключён и вариант, что Сурковы могли приобрести «Ла Дача Астрахань» в кредит.

Как сообщал «Октагон», Олег Тиньков, хотя и сделал несколько антироссийских заявлений после начала спецоперации, в течение 2022 года негласно помогал приграничному госпиталю в Белгородской области, который лечит военных. Сейчас в «Википедии» он идентифицирован как «кипрский бизнесмен российского происхождения».

Несмотря на активный пиар и публично поданное заявление о выходе из гражданства осенью 2022 года, Олег Тиньков всё ещё остаётся гражданином РФ. По крайней мере, в последних списках недействительных паспортов (на 21 июня 2023 года, после этой даты сервис МВД перестал работать) номер его документа не значится. Что важнее, президентского указа о выходе из гражданства Тинькова не было: например, Владимир Путин в декабре 2022 года подписал указ о выходе из российского гражданства бизнесмена Рубена Варданяна, и спустя три месяца российский паспорт Варданяна перестал значиться в числе действительных.

Одно из оснований для отказа в выходе из гражданства РФ – налоговые долги. В апреле 2022 года через виргинский Rigi Trust Тиньков продал структурам Потанина 35 процентов кипрской компании TCS Group Holding, владеющей 100 процентами АО «Тинькофф банк». Неизвестно, заплатил ли Тиньков 30-процентный налог на доход в бюджет РФ. Сумма этого налогового платежа должна была составить порядка 80 млн долларов, что минимум в восемь раз больше выручки с продажи астраханской дачи.

Похожие проблемы привели к уголовному преследованию Тинькова в США. В 2020-м предприниматель был заочно арестован Штатами, где его уличили в сокрытии дохода от IPO «Тинькофф банка» при выходе из гражданства США. Тиньков был американским гражданином в 1996–2013 годах, а в 2013-м состоялось публичное размещение акций банка. Когда возникла угроза экстрадиции из Лондона в Вашингтон, у бизнесмена обнаружилось онкологическое заболевание, и в октябре 2021 года он заключил соглашение с налоговой службой США, выплатив штраф в размере 509 млн долларов. Одним из условий сделки был также год под надзором.

В июле 2023 года Великобритания сняла с Олега Тинькова санкции, и получение политически окрашенных денег за виллу La Datcha на берегу Каспийского моря в теории может выйти ему боком. Но расчёт, очевидно, на то, что близкий Владимиру Потанину Батехин и Дубовицкая не находятся под западными санкциями, в отличие от Суркова и Потанина.

Тарас Подрез

Оригинал материала: “Октагон”