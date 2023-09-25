 

Мнение: WEX воли не видать

25.09.2023, 11:44, Разное
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Родившись 12 февраля 1980 года, почти 42 года он прожил Алексеем Билюченко. А 11 января 2022 года сменил фамилию и стал Алексеем Ивановым.

Еще Алексеем Билюченко он много что успел. В 2011 году вместе с Александром Винником создал в 2011 году создал криптобиржу BTC-e. В июле 2017 года эта биржа рухнула. Это произошло сразу после ареста Винника, когда ФБР изъяли серверы BTC-E, а домен биржи заблокировали.

Билюченко вернулся в Россию и уже в сентябре 2017 года запустил новую криптобиржу WEX . Но и она вскоре рухнула.

Сейчас Винник ждет суда в США, а на Билюченко в США выдан ордер на арест.

25 февраля 2022 года Алексея Билюченко, уже сменившего фамилию на Иванов, арестовали. Но не по запросу США. А по уголовному делу, возбужденному в России по факту краха криптобиржи WEX. За растрату 3 миллиардов клиентских денег.

20 сентября 2023 года Мещанский суд Москвы приговорил Иванова-Билюченко к 3,5 годам общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей.

С учетом того, что он уже провел в спецблоке «Матросской тишины» 18 месяцев, а день в СИЗО приравнивается к полутора дням колонии общего режима, до конца срока ему осталось чуть больше года. Если конечно он не освободится условно-досрочно.

Но, даже покинув систему ФСИН, Алексей Иавнов-Билюченко вряд ли обретет свободу.

Подробности – в программе.

PS Видео выложил не только на YouTube, но и в Rutube.  Как обычно напоминаю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки! Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

Источник: Ирек Муртазин


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