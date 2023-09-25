Умерла звезда сериала “Глухарь” Ангелина Ноздрина

Умерла российская актриса Ангелина Ноздрина. Артистке было 67 лет.

О трагическом известии сообщил в VK член Союза театральных деятелей России Александр Чупин. По его словам, артистка умерла спустя чуть более года после смерти ее супруга, заслуженного артиста России Владимира Таныгина.

Ноздрина служила в театрах во многих городах — в Оренбурге, Красноярске, Омске и родном Душанбе. С 2000 года вместе с мужем жила в Вологде и более 20 лет проработала Вологодском драматическом театре, отмечает телеканал “360”. Широкую популярность она обрела благодаря роли Зинаиды Андреевны в телесериале “Глухарь”. Кроме этого, на ее счету сериалы “Меч” и “Держи меня крепче”.